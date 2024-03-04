Трамп проиграл праймериз в Вашингтоне

Кандидат в президенты США Никки Хейли выиграла праймериз Республиканской партии в Вашингтоне, прошедшие в воскресенье, 3 марта. Бывший губернатор Южной Каролины и экс-постпред США в ООН набрала 62,9 процентов голосов, в то время как ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп - 33,2 процента, пишет Reuters.

Представитель предвыборного штаба Хейли Оливия Перез-Кубас назвала эти результаты неудивительными, указав, что республиканцы в столице США "отвергают Дональда Трампа и весь его хаос". Вместе с тем Никки Хейли стала первой женщиной, победившей на праймериз республиканцев в истории США, заявила Перез-Кубас.

Reuters отмечает, что 100% жителей округа Колумбия, к которому относится Вашингтон - горожане, среди них большой процент людей с высоким уровнем образования, в то время как агитация Трампа рассчитана на избирателей другого рода. Он проиграл праймериз в столице и в 2016 году, когда впервые выдвигался на должность президента США.

Шансы Хейли на победу "почти невероятны", говорят эксперты

Результаты праймериз в Вашингтоне стали первой победой Хейли над Трампом в предвыборной гонке, но эта победа "символическая", считают аналитики компании Edison Research. Шансы Хейли стать окончательным кандидатом от Республиканской партии остаются "почти невероятными". Явный фаворит среди республиканцев, Трамп заручался поддержкой большинства на всех проходивших до этого кокусах и праймериз Республиканской партии, в том числе и в родном штате Хейли, Южной Каролине.

Лишь за день до проигрыша в Вашингтоне Трамп одержал победу на предвыборных мероприятиях сразу в трех штатах США - Миссури, Мичигане и Айдахо.

Следующим большим событием в предвыборной кампании в США станет так называемый "супервторник" 5 марта, когда праймериз партий пройдут одновременно в 15 штатах и на одной островной территории США. Результаты "супервторника" могут стать решающими в противостоянии Хейли и Трампа - если экс-президент разгромит свою единственную оппонентку на этих мероприятиях, уже к 20 марта он сможет заявить о полноценной победе в борьбе за голоса республиканцев.

При этом для трампа все еще остается открытым вопрос его недопуска к праймериз как минимум в трех штатах США - Колорадо, Мэне и Иллинойсе, где ему запретили участвовать в предвыборной гонке из-за обвинений в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале 2021 года. Праймериз в Мэне и Иллинойсе должны состояться в "супервторник", а в Иллинойсе - 19 марта.

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