Трамп победил на кокусах в Миссури, Мичигане и Айдахо

Экс-президент США пока не проиграл ни на одном из предвыборных мероприятий республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 2 марта победил на кокусах Республиканской партии в штатах Миссури и Айдахо, а также на партийном съезде в Мичигане, сообщает агентство AP, ссылаясь на предварительные итоги голосований.

Во всех штатах он с большим перевесом победил своего единственного соперника - бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. По данным AP, в Миссури ее поддержали лишь 37 из присутствовавших на мероприятии членов Республиканской партии. Окончательные результаты голосований в других штатах на момент написания заметки не были опубликованы, но, как сообщал телеканал NBC, в некоторых из округов Мичигана за Трампа проголосовали 100 процентов республиканцев.

В свою очередь, губернатор Айдахо Брэд Литтл перед мероприятием открыто поддержал Трампа, написав в соцсети X, что "настало время избавиться от Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом".

Трамп - однозначный фаворит среди республиканцев

Победы на кокусах в Миссури, Айдахо и Мичигане продолжили непрекращающуюся серию побед Трампа на встречах Республиканской партии в различных штатах США - до этого его кандидатуру поддержали республиканцы в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Виргинских островах и Южной Каролине - родном штате Никки Хейли.

При этом Мичиган - один из 13 "колеблющихся" штатов США, где нет устоявшейся традиции голосования за демократов либо республиканцев и наблюдается приблизительно равный уровень популярности обеих партий. Результаты голосования в этих штатах в прошлом не раз играли решающую роль в исходе выборов.

Следующим большим событием в предвыборной кампании в США станет так называемый "супервторник" 5 марта, когда праймериз партий пройдут одновременно в 16 штатах. Окончательно же кандидаты на президентские выборы от демократов и республиканцев будут определены летом. При этом Трампу еще предстоит отстоять в Верховном суде США свое право участвовать в праймериз в ряде штатов, где ему запретили делать это из-за обвинений в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале 2021 года.

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