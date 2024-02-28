Байден и Трамп победили на праймериз в Мичигане

После подсчета почти всех голосов действующий президент США Байден набрал 81% голосов на праймериз демократов, экс-президент Трамп получил 68% на праймериз республиканцев в Мичигане - одном из 13 "колеблющихся" штатов.

Президент США Джо Байден, как и ожидалось, одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган. После обработки 99 процентов бюллетеней действующий глава государства набрал 81,1 процента голосов, сообщает издание The Washington Post.

Результат политика и бизнесмена Дина Филлипса составил 3,0 процента, писательницы Марианны Уильямсон - 2,7 процента. Вместе с тем свыше 100 тысяч избирателей - 13,3 процента проголосовавших - выбрали на праймериз вариант "не определился", что наблюдатели трактуют как протест против поддержки Байденом Израиля в его военной операции против террористической группировки ХАМАС, отмечает далее издание. По его оценке, это является признаком потенциальной уязвимости Байдена среди рядовых демократов.

В тот же день экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских праймериз в Мичигане. После подсчета 99 процентов голосов его результат составляет 68,2 процента, его единственная конкурентка Никки Хейли получила 26,5 процента. Вариант "не определился" выбрали 3,0 процента избирателей-республиканцев.

Мичиган - "колеблющийся" штат

Мичиган является так называемым "колеблющимся" штатом, которых в США насчитывается тринадцать. В этих штатах отсутствует исторически сложившаяся традиция голосования за демократов либо республиканцев и наблюдается приблизительно равный уровень популярности обеих партий. Результаты голосования в этих штатах в прошлом не раз играли решающую роль в исходе выборов.

Несколько дней назад Трамп стал победителем праймериз в Южной Каролине - родном штате Никки Хейли, а в начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента. Ранее Трамп победил на кокусах в Айове и на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Кандидаты республиканцев и демократов будут названы летом

Дональд Трамп - 45-й президент Соединенных Штатов. За почти 250-летнюю историю страны он стал первым главой государства, которому предъявлены обвинения по уголовному делу - о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году. В начале февраля федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия его сторонниками. Первый уголовный процесс по его делу откроется в конце марта.

Республиканцы определят своего кандидата на предстоящих президентских выборах на партийном съезде в середине июля, демократы - в середине августа. Выборы пройдут 5 ноября.

Смотрите также: