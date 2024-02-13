Трамп попросил Верховный суд США вернуть ему иммунитет

Дональд Трамп попросил Верховный суд США вернуть ему президентский иммунитет в деле о штурме Капитолия. Адвокаты экс-президента говорят об угрозе конституционным правам Трампа и "десятков миллионов избирателей".

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны приостановить решение суда округа Колумбия, лишившего его президентского иммунитета в деле о штурме Капитолия. Об этом телеканал CNN сообщает в понедельник, 12 февраля.

"Проведение многомесячного уголовного процесса над президентом Трампом в разгар предвыборного периода радикально подорвет способность президента Трампа вести кампанию против президента Байдена", - написали адвокаты в запросе в Верховный суд. Они утверждают, что это "угрожает немедленным непоправимым ущербом интересам президента Трампа и десятков миллионов американских избирателей", интересы которых "защищены Первой поправкой к Конституции США".

6 февраля федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и попытках незаконно повлиять на результаты президентских выборов. "В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый по уголовному делу. Однако любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования", - говорилось в заключении суда.

Кроме обращения в Верховный суд Трамп может оспорить это решение еще одним способом: потребовав, чтобы федеральный апелляционный суд округа Колумбия рассмотрел дело повторно, на этот раз - в полном составе.

Трамп также пожаловался в ВС на недопуск его к праймериз

Параллельно Верховный суд США рассматривает апелляцию Дональда Трампа на недопуск его к праймериз в Колорадо. Верховный суд этого штата сослался на 14-ю поправку к Конституции США, которая запрещает лицам, "участвовавшим в восстании или мятеже" занимать федеральные должности. Оппоненты Трампа считают, что он подпадает под это определение, так как три года назад подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия. Адвокаты экс-президента оспаривают это.

Наблюдатели отмечают, что решение ВС США по этим двум делам будет иметь огромное значение для дальнейшего участия Трампа в избирательной кампании. "Бывший президент Трамп довольно ясно дает понять, что его цель - максимально затянуть эти разбирательства", - прокомментировал ситуацию для CNN Стив Владек, профессор юридического факультета Техасского университета.

На данный момент, Дональд Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

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