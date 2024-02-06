Суд: Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности по делу о штурме Капитолия и не имеет права ссылаться на президентскую неприкосновенность, постановил суд округа Колумбия.

Бывший президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках отменить результаты президентских выборов. Такое постановление во вторник, 6 февраля, вынес федеральный апелляционный суд округа Колумбия.

Трамп настаивал на том, что он не может быть привлечен к ответственности, поскольку обладал на тот момент президентским иммунитетом, однако коллегия судей отклонила его жалобу. "В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый по уголовному делу. Однако любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования", - говорится в заключении суда.

Дональд Трамп решение суда пока не прокомментировал. Теперь ведущий кандидат в президенты от Республиканской партии может потребовать, чтобы апелляционный суд рассмотрел его жалобу в полном составе. Если она вновь будет отклонена, Трамп сможет обратиться в Верховный суд США. Это может затянуть процесс на месяцы, возможно, до президентских выборов в начале ноября.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

6 января 2021 года cторонники проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа устроили беспорядки у здания Конгресса во время утверждения итогов голосования. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

В ходе беспорядков погибли пять человек, около 50 протестующих были задержаны, некоторым из них предъявили обвинения. Сотни участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. Следствие считает, что основными участниками акции были организации Proud Boys и Oath Keepers.

Всего по делам о штурме Капитолия проходят более 1230 человек, в том числе и Дональд Трамп. Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Он настаивает на своей невиновности. В начале декабря 2023 года суд постановил, что экс-президент не обладает иммунитетом от судебного преследования, после чего Трамп попытался обжаловать это решение.

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