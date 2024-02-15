Первый уголовный суд над Трампом начнется 25 марта

Судебное заседание по обвинению экс-президента США в махинациях при выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс пройдет в Нью-Йорке. Просьбы защиты Трампа об отсрочке отклонены.

Первый в истории Соединенных Штатов судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента страны Дональда Трампа откроется 25 марта с отбора присяжных. Такое решение принял суд в Нью-Йорке в четверг, 15 февраля, отклонив просьбу защиты Трампа об отсрочке на основании того, что судебное разбирательство может помешать предвыборной кампании. Соответствующее решение опубликовано на сайте Уголовного суда Манхэттена .

Кроме того, адвокаты Трампа настаивали, что в этом суде вряд ли удастся провести справедливый процесс, а присяжные могут не быть беспристрастными. Все эти претензии были отклонены.

Первый из четырех процессов против Трампа

Это первый из четырех уголовных процессов, которые угрожают бывшему президенту США и наиболее вероятному новому кандидату от Республиканской партии США на будущих выборах в ноябре 2024 года. В рамках этого дела Дональду Трампу предъявлены обвинения в финансовых махинациях при выплате денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс. Она утверждала, что в 2006 году имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. При этом подобные выплаты сами по себе не являются незаконными, однако у обвинения есть претензии к тому, как они были оформлены - в этом прокуратура усматривает фальсификацию финансовой отчетности.

Другие дела против Дональда Трампа

Дональд Трамп станет первым в американской истории бывшим президентом страны, которому предъявлены уголовные обвинения и который предстанет в связи с этим перед судом. Когда могут быть начаты другие уголовные процессы против него, пока точно неизвестно.

Ранее, 6 февраля, федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия в 2020 году и попытках отменить результаты президентских выборов. Трамп настаивал на том, что он не может быть привлечен к ответственности, поскольку обладал на тот момент президентским иммунитетом. Предполагалось, что процесс по этому делу может начаться 4 марта, но окончательное решение еще предстоит вынести Верховному суду США.

Кроме того, Трампу грозят процессы по делу о хранении секретных правительственных документов в его поместье Мар-а-Лаго и по подозрению в попытке изменить результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

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