Дональд Трамп побеждает на праймериз в Южной Каролине

Несмотря на поражение на праймериз в родном штате, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что продолжит борьбу за право представлять республиканцев на президентских выборах в США.

Экс-президент США Дональд Трамп стал победителем первичных выборов (праймериз) в Южной Каролине - родном штате Никки Хейли, его основной соперницы в борьбе за возможность представлять Республиканскую партию на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Об этом сообщают американские СМИ в ночь на воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на данные экзитполов.

На момент публикации, по сведениям AP, бывший глава Белого дома получал в Южной Каролине 60,8 процента, а экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Никки Хейли - 38,6 процента голосов. По данным института Edison Research, Трамп набирает 60,2 процента, а Хейли - 39,2 процента.

При этом агентство АР и некоторые другие СМИ объявили о победе Трампа на праймериз непосредственно после закрытия избирательных участков.

Никки Хейли не намерена выходить из президентской гонки

Как пишет газета The New York Times , Никки Хейли пообещала продолжить борьбу, однако успех ее соперника в Южной Каролине "дает новую почву для его (Трампа. - Ред.) утверждения, что гонка фактически уже позади".

Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз, указав: "Не важно, каков результат. Я люблю людей в нашем штате". Что касается экс-главы государства, то он даже не упомянул соперницу в своем выступлении по результатам голосования в столице штата Колумбии, заявив вместо этого, что надеется 5 ноября "взглянуть в глаза" действующему президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, будет представлять на выборах демократов, "и сказать ему: "Джо, ты уволен. Убирайся".

Успехи Трампа на пути к статусу кандидата от республиканцев

В начале февраля бывший глава Белого дома одержал победу на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада. При этом главный соперник Трампа - Никки Хейли - не получила голосов, поскольку ее кандидатура даже не обсуждалась. Тогда политик заявила, что республиканские чиновники сфальсифицировали процесс праймериз и кокусов в Неваде в пользу экс-президента.

Благодаря победе на кокусах в Неваде Трамп заручился поддержкой 26 делегатов от этого штата. В праймериз Республиканской партии, прошедших в штате 6 февраля, политик не участвовал, а Хейли потерпела поражение, проиграв графе "против всех". В Демократической партии победу одержал действующий президент США Байден, набравший 89 процентов голосов.

Ранее Трамп победил на кокусах в Айове и на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

Уголовное преследование Дональда Трампа

Дональд Трамп - 45-й президент Соединенных Штатов. За почти 250-летнюю историю страны он стал первым главой государства, которому предъявлены обвинения по уголовному делу - о попытке отменить итоги президентских выборов в 2020 году.

В начале февраля федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Трампу в иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия его сторонниками. Суд постановил, что после завершения президентских полномочий Трамп стал обычным гражданином с общедоступными способами защиты от уголовного преследования.

Сам экс-глава Белого дома не признает себя виновным. Он обвиняет прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Имя кандидата республиканцев на выборах президента США будет объявлено на съезде партии в июле.

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