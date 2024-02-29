Суд Иллинойса запретил Трампу участвовать в праймериз

Иллинойс стал третьим штатом, исключившим бывшего президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев. Однако это решение не окончательное.

Суд Иллинойса в четверг, 29 февраля, запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, чтобы баллотироваться в президенты в этом штате. Судья Трейси Портер вынесла соответствующее решение, сославшись на 14-ю поправку конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже. Иск к экс-президенту подала адвокатская группа Free Speech For People ("Свобода слова для людей").

Вступление решения в силу отложено, чтобы дать адвокатам Трампа возможность подать апелляцию в Верховный суд. Они должны это сделать до пятницы, 1 марта. Предвыборный штаб Трампа уже назвал решение суда неконституционным.

Ранее аналогичные решения с таким же обоснованием приняли суды штатов Колорадо и Мэн. В общей сложности иски по недопуску экс-президента к праймериз поданы в 16 штатах. Праймериз в штатах Мэн и Колорадо состоятся 5 марта. Сейчас Верховный суд рассматривает апелляцию Трампа на его недопуск к праймериз в Колорадо.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Сотни сторонников Трампа ворвались в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию. Экс-президент обвинения неоднократно опровергал.

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