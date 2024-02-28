Верховный суд США рассмотрит вопрос об иммунитете Трампа

Слушания Верховного суда США по вопросу о возвращении Дональду Трампу иммунитета от судебного преследования начнутся 22 апреля. Процесс по делу экс-президента в связи со штурмом Капитолия в январе 2021-го приостановлен.

Верховный суд США в среду, 28 февраля, согласился рассмотреть иск, в котором Дональд Трамп как бывший президент страны добивается иммунитета от судебного преследования. Дата устных слушаний по жалобе Трампа назначена на 22 апреля. Решаться будет всего один вопрос: "Пользуется ли бывший президент иммунитетом от уголовного преследования за поведение, предположительно связанное со служебными действиями во время пребывания в должности, и если да, то в какой степени".

Тем самым основной процесс против Трампа в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года приостановлен.

6 февраля федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не пользуется иммунитетом от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках незаконно повлиять на результаты президентских выборов. "В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый по уголовному делу. Однако любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его, пока он занимал пост президента, больше не защищает его от этого преследования", - говорилось в заключении суда.

Через несколько дней Трамп попросил Верховный суд страны вернуть ему иммунитет, приостановить это судебное решение. Адвокаты экс-главы Белого дома, баллотирующегося на новый президентский срок, указали в своем запросе, в частности, что проведение многомесячного уголовного процесса "угрожает немедленным непоправимым ущербом интересам президента Трампа и десятков миллионов американских избирателей", интересы которых "защищены Первой поправкой к Конституции США".

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