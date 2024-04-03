Байден и Трамп выиграли праймериз еще в четырех штатах

Голосование в Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке и Висконсине было по сути символическим, поскольку и действующий президент США, и экс-глава Белого дома обеспечили себе номинацию от своих партий.

Демократические и республиканские избиратели еще четырех американских штатов - Род-Айленда, Коннектикута, Нью-Йорка и Висконсина - выбрали во вторник, 2 апреля, кандидатов в президенты от своих партий. Голосование было в значительной степени символическим, поскольку и действующий глава государства Джо Байден, и экс-президент США Дональд Трамп уже обеспечили себе номинацию от Демократической и Республиканской партий соответственно, напоминает агентство AP.

Журналисты отмечают, что хотя победы обоих кандидатов на первичных выборах (праймериз) и не удивительны, они дают представление об отношении избирателей к будущим выборам, которыми недовольны многие американцы. Некоторые республиканские критики Трампа все еще голосуют за соперников экс-главы Белого дома, которые уже выбыли из борьбы за номинацию.

Байден же столкнулся с противодействием активистов, призывающих демократов голосовать против него, чтобы выразить свое неодобрение его политикой в отношении войны между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС. При этом "неприсоединившиеся" - избиратели, не поддерживающие ни одного из кандидатов, в Род-Айленде и Коннектикуте получили такую же долю голосов демократов, как и в Миннесоте и Мичигане, набрав 19 и 13 процентов соответственно.

В Делавэре праймериз не проводились

В тот же день праймериз должны были пройти в штате Делавэр, однако они были отменены решением департамента по выборам, сообщает медиакомпания ABC News, а голоса избирателей республиканцев и демократов получат Дональд Трамп и Джо Байден.

Выборы пройдут 5 ноября

Хотя оба кандидата от двух ведущих партий уже предопределены, праймериз будут продолжаться до начала июня. В июле и августе Республиканская и Демократическая партии проведут национальные съезды, на которых состоится формальное выдвижение кандидатов на пост президента. Выборы, намеченные на 5 ноября 2024 года, станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент США поборется с действующим.

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