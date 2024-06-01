Штаб Трампа после приговора собрал почти 53 млн долларов

После признания экс-президента США виновным по делу о фальсификации сторонники Дональда Трама перевели на его предвыборную кампанию крупную сумму. Штаб утверждает, что треть доноров сделали такое пожертвование впервые.

Предвыборный штаб бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявил о сборе 52,8 миллиона долларов (48,4 млн евро) после того, как суд признал его виновным в 34 эпизодах фальсификации документов. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, штаб Трампа утверждает, что тем самым он побил рекорды всех прежних денежных сборов республиканцев посредством интернета и это стало "первым признаком" того, насколько сильно избиратели сплотились вокруг экс-главы Белого дома. Ранее штаб Трампа сообщал в своем заявлении, что уже за первые несколько часов после вынесения приговора была собрана сумма пожертвований почти в 35 млн долларов, а еще около 18 млн долларов поступили позже, пишет NYT.

Штаб заявил также, что почти 30 процентов доноров, сделавших пожертвования онлайн на партийной платформе WinRed, были на ней новичками. Ранее в штабе Трампа отмечали, что новый показатель значительно превышает лучший предыдущий: суточная сумма на той же платформе составила 4 млн долларов в 2023 году, когда экс-президент был задержан в Атланте в связи с предъявлением ему обвинения.

Точные суммы пожертвований станут известны позже

The New York Times отмечает, что более точная информация штаба Трампа станет доступна только после подачи данных в Федеральную избирательную комиссию (ФИК) США.

По данным издания Politico, в конце апреля штаб действующего главы государства Джо Байдена располагал 84 миллионами долларов, а штаб Трампа - 49 миллионами. Общая сумма новых пожертвований обеим сторонам предвыборной президентской кампании станет известна только после передачи комитетами и WinRed документов в ФИК в ближайшие месяцы, уточняют в NYT.

Экс-президент США признан виновным по уголовному делу

Суд присяжных в Нью-Йорке 30 мая впервые в истории США вынес обвинительный вердикт по уголовному делу против бывшего президента Дональда Трампа. 12 присяжных признали экс-президента виновным в фальсификации деловых документов с целью сокрытия факта выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, который угрожал успеху предвыборной кампании Трампа в 2016 году.

Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из 34 случаев фальсификации отчетности может быть наказан тюремным заключением сроком до четырех лет - в сумме это составит 136 лет. Наказание определит судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

Белый дом "уважает верховенство закона", а Трамп считает, что это "далеко не конец"

Представитель администрации президента США Джо Байдена после оглашения вердикта Трампу заявил, что Белый дом "уважает верховенство закона". Сам Байден использовал обвинительный вердикт Трампу для агитации перед президентскими выборами в США, которые состоятся 5 ноября: "Есть только один способ не допустить Дональда Трампа в Овальный кабинет: у избирательной урны".

После выхода из зала заседаний Дональд Трамп заявил журналистам, что вердикт присяжных - "далеко не конец". "Мы будем продолжать бороться, мы будем бороться до конца, и мы победим, потому что наша страна превратилась в ад", - сказал экс-президент. Вскоре после оглашения вердикта адвокат Трампа Тодд Бланш заявил, что подаст апелляцию на решение суда присяжных.

Независимо от того, чем закончится судебное разбирательство, Дональд Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты. В Конституции США содержится всего три требования к кандидату на пост главы государства: он должен быть не моложе 35 лет, родиться на территории Соединенных Штатов и прожить там не менее 14 лет.