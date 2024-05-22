  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Байден обвинил Трампа в использовании "риторики Гитлера"

Сергей Ромашенко
22 мая 2024 г.

Внимание Байдена привлек видеоклип, где говорится, что после победы Трампа Америка станет "объединенным рейхом". В штабе Трампа заявили, что клип не предвыборный, его выложил сотрудник, не заметивший проблемного слова.

https://p.dw.com/p/4g7wK
Распространенный на платформе Трампа видеоролик в поддержку переизбрания экс-президента США
Распространенный на платформе Трампа видеороликФото: CHRIS DELMAS AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден вновь обвинил своего предшественника и претендента на переизбрание на пост главы государства Дональда Трампа в использовании "нацистской риторики" в связи со спорным видеоклипом, выложенном в соцсети экс-президента. Трамп использует "язык Гитлера", а не Америки, заявил глава Белого дома в предвыборном видео, обнародованном во вторник, 21 мая.

На видео Байден, глядя на телефон в своей руке вопрошает по поводу видеоклипа: "И это на его официальном аккаунте? Вау". В видеоролике в поддержку Трампа показаны газетные заголовки, которые предположительно появятся в случае победы Трампа. В них, в числе прочего, говорится о процветании экономики, закрытых границах и превращении страны в "объединенный рейх". Ролик был выложен на созданной Трампом социальной платформе Truth Social во вторую половину дня 21 мая и удален примерно через 19 часов.

 Джо Байден раскритиковал Трампа и в ходе предвыборного мероприятия в Бостоне, где заявил, что угроза от второго президентского срока Трампа серьезнее, чем от первого, поскольку тот, по словам главы Белого дома, "чокнутый" и одержим жаждой мести за проигранные президентские выборы 2020 года.

Реакция окружения Трампа

В окружении экс-президента подтвердили, что спорный видеоклип был удален. Представитель штаба Трампа подчеркнул, что данный ролик не был предвыборным, он был распространен на платформе Truth Social сотрудником, "который, очевидно, не заметил этого слова".

Слово "рейх" обычно ассоциируется c нацистским "третьим рейхом" времен Адольфа Гитлера, но, как сообщают американские СМИ, в данном случае оно, очевидно, относится к основанию Германской империи в 1871 году. Текст, по всей видимости, был скопирован из статьи Википедии о Первой мировой войне.

Видеоклип был создан по заранее заготовленной газетной маске, использованной и для записи других клипов в интернете. Другие газетные заголовки из данного ролика тоже ссылаются на Первую мировую войну.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

урны для голосования в США

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

В США подходят к концу первичные выборы Демократической и Республиканской партий. Все, что нужно знать о борьбе кандидатов за звание 45-го президента США, - в фотогалерее DW.
Политика4 мая 2016 г.9 фото
external

Трамп и Байден идут на выборы, план оппозиции по голосованию в РФ, нападение на Волкова. DW Новости

Трамп и Байден идут на выборы, план оппозиции по голосованию в РФ, нападение на Волкова. DW Новости

Джо Байден и Дональд Трамп победили на праймериз в своих партиях. Теперь они, как и в 2020 году, сойдутся в борьбе за Белый дом. Тем временем Россия и Украина продолжают обмениваться ударами.
Политика13 марта 2024 г.28:57 мин.
Экс-президент США Дональд Трамп, 25 марта 2024 года

Выборы в США. Сможет ли Трамп стать президентом, если его посадят?

Выборы в США. Сможет ли Трамп стать президентом, если его посадят?

Экс-президент США Трамп проходит как обвиняемый по уголовному делу - впервые в истории страны. И его ждут еще три процесса. Как они повлияют на президентскую кампанию? И что если Трамп все же попадет в тюрьму?
Политика14 апреля 2024 г.
Показать еще