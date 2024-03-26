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Цена соцсети Трампа достигла $9 млрд в ходе торгов на бирже

Даниил Сотников
26 марта 2024 г.

В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ стоимость компании Трампа достигла 9 млрд долларов. Его доля оценивается в 4,6 млрд.

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Логотип соцсети Дональда Трампа Truth Social
Логотип соцсети Дональда Трампа Truth SocialФото: Muhammad Ata/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Биржевая стоимость компании Дональда Трампа Trump Media & Technology, которой принадлежит его социальная сеть под названием Truth Social, за первый день торгов выросла в полтора раза и достигла девяти миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters в понедельник, 26 марта.

Доля Трампа в компании (58 процентов) оценивается в 4,6 млрд долларов, отмечает газета Financial Times. В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ цена компании поднялась с 49,95 доллара до 79,38 доллара за акцию, а на момент закрытия составила 57,99 доллара. Торговля была настолько нестабильной, что была остановлена ​​на несколько минут, отмечает FT.

"Это следует рассматривать скорее как признак энтузиазма среди сторонников Трампа, чем как показатель перспектив бизнеса", - цитирует агентство Reuters аналитика Great Hill Capital Томаса Хейса. Трампу в течение полугода по соглашению нельзя продавать свою долю, напоминает FT.

Создание Truth Social и выход на биржу

После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Трампа заблокировали в крупных соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы в противовес "тирании" крупных технологических компаний. Трамп считал Truth Social альтернативой Facebook, Twitter и YouTube.

Выход компании на биржу стал возможен в пятницу, 22 марта, когда это одобрили акционеры после полученного зеленого света от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение состоялось путем объединения с публичной компанией-"пустышкой" (Special purchase acquisition company, SPAC), которую создали специально для вывода на биржу крупной компании с настоящим бизнесом.

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