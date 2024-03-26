Цена соцсети Трампа достигла $9 млрд в ходе торгов на бирже

Цена соцсети Трампа достигла $9 млрд в ходе торгов на бирже26 марта 2024 г.
Биржевая стоимость компании Дональда Трампа Trump Media & Technology, которой принадлежит его социальная сеть под названием Truth Social, за первый день торгов выросла в полтора раза и достигла девяти миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters в понедельник, 26 марта.
Доля Трампа в компании (58 процентов) оценивается в 4,6 млрд долларов, отмечает газета Financial Times. В ходе первого дня торгов на бирже NASDAQ цена компании поднялась с 49,95 доллара до 79,38 доллара за акцию, а на момент закрытия составила 57,99 доллара. Торговля была настолько нестабильной, что была остановлена на несколько минут, отмечает FT.
"Это следует рассматривать скорее как признак энтузиазма среди сторонников Трампа, чем как показатель перспектив бизнеса", - цитирует агентство Reuters аналитика Great Hill Capital Томаса Хейса. Трампу в течение полугода по соглашению нельзя продавать свою долю, напоминает FT.
Создание Truth Social и выход на биржу
После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года Трампа заблокировали в крупных соцсетях, и он объявил о создании собственной платформы в противовес "тирании" крупных технологических компаний. Трамп считал Truth Social альтернативой Facebook, Twitter и YouTube.
Выход компании на биржу стал возможен в пятницу, 22 марта, когда это одобрили акционеры после полученного зеленого света от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Размещение состоялось путем объединения с публичной компанией-"пустышкой" (Special purchase acquisition company, SPAC), которую создали специально для вывода на биржу крупной компании с настоящим бизнесом.
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