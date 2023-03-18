Дональд Трамп вернулся в Facebook и YouTube

Экс-президент США Дональд Трамп вернулся в соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube, опубликовав первые посты после двухлетнего бана. Он выложил видео, анонсирующее его новую президентскую кампанию в 2024 году.
https://p.dw.com/p/4Os5r
Реклама
Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 марта вернулся в соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube, опубликовав первые посты после двухлетнего бана. В публикациях на обеих платформах он написал "Я вернулся!" и выложил видеоролик о своей победе на президентских выборах 2016 года, где он говорит: "Простите, что заставил вас ждать. Сложный вопрос". В конце видео появляется анонс его новой президентской кампании в 2024 году, с тем же слоганом "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").
В YouTube ролик Трампа на момент написания данной новости, то есть примерно через семь часов после его публикации, набрал свыше 200 тысяч просмотров. У поста в Facebook, опубликованного тогда же - примерно 470 тысяч просмотров и 112 тысяч лайков.
YouTube восстановил аккаунт Трампа ранее в тот же день. Компания опубликовала твит, в котором объяснила, что "тщательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире", считая при этом важным дать избирателям возможность услышать в равной степени мнение основных кандидатов в преддверии выборов.