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Дональд Трамп и Facebook
Дональд Трамп и FacebookФото: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолитикаСША

Дональд Трамп вернулся в Facebook и YouTube

Олег Соколенко
57 мин. назад

Экс-президент США Дональд Трамп вернулся в соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube, опубликовав первые посты после двухлетнего бана. Он выложил видео, анонсирующее его новую президентскую кампанию в 2024 году.

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Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 марта вернулся в соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube, опубликовав первые посты после двухлетнего бана. В публикациях на обеих платформах он написал "Я вернулся!" и выложил видеоролик о своей победе на президентских выборах 2016 года, где он говорит: "Простите, что заставил вас ждать. Сложный вопрос". В конце видео появляется анонс его новой президентской кампании в 2024 году, с тем же слоганом "Сделаем Америку снова великой!" ("Make America great again!").

В YouTube ролик Трампа на момент написания данной новости, то есть примерно через семь часов после его публикации, набрал свыше 200 тысяч просмотров. У поста в Facebook, опубликованного тогда же - примерно 470 тысяч просмотров и 112 тысяч лайков.

YouTube восстановил аккаунт Трампа ранее в тот же день. Компания опубликовала твит, в котором объяснила, что "тщательно оценила сохраняющийся риск насилия в реальном мире", считая при этом важным дать избирателям возможность услышать в равной степени мнение основных кандидатов в преддверии выборов.

Учетные записи экс-президента в Facebook и Instagram были восстановлены в начале февраля. Президент компании Meta по глобальным вопросам Ник Клегг при этом уточнил, что если Трамп снова нарушит правила, то столкнется с угрозой двухлетнего бана. Twitter разблокировал аккаунт Трампа еще в ноябре 2022 года - после того как новый владелец сервиса микроблогов Илон Маск провел голосование пользователей по этому поводу.

Трампа заблокировали после штурма Капитолия

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, крупнейшие соцсети заблокировали странички политика, обвинив его в создании "рисков подстрекательства к насилию". Причиной штурма стало несогласие сторонников Трампа с итогами президентских выборов в США, по результатам которых он проиграл демократу Джо Байдену. Сам республиканец-популист отказался признавать итоги голосования. В декабре 2022 года комитет Конгресса призвал привлечь его к уголовной ответственности из-за штурма Капитолия.

О намерении участвовать в следующих выборах Дональд Трамп объявил в конце января. В начале марта он победил в опросе избирателей на Конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида), набрав 62 процента голосов.

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