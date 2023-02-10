Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram восстановлены

Принадлежащие компании Meta соцсети Facebook и Instagram разблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа. Странички политика стали вновь отображаться у пользователей как активные вечером в четверг, 9 февраля.

В первые часы после разблокировки страниц, которые были недоступны с начала 2021 года после попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа, политик никак не отреагировал на произошедшее.

О том, что аккаунты экс-президента в двух социальных сетях будут восстановлены, в конце января официально сообщил президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг. Он уточнил, что этот шаг будет сопровождаться новыми ограничениями "во избежание повторных нарушений": если Трамп нарушит правила платформы, то ему вновь грозит бан на два года.

Илон Маск ранее разблокировал Трампа в Twitter

В конце ноября 2022 года владелец компании Twitter Илон Маск также разблокировал аккаунт Трампа в своей соцсети, устроив перед этим опрос среди пользователей. Решение о блокировке аккаунта экс-президента, принятое предыдущими владельцами Twitter, бизнесмен назвал ошибкой.

Сам же Трамп к разблокировке отнесся без энтузиазма, указав, что не намерен возвращаться в Twitter, так как занимается ведением странички в собственной соцсети Truth Social. С момента восстановления аккаунта в Twitter и по состоянию на 10 февраля 2023 года он так и не написал ни одного нового поста на разблокированной страничке.

Аккаунты Трампа были заблокированы в связи со штурмом Капитолия

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, крупнейшие соцсети заблокировали странички политика, обвинив его в создании "рисков подстрекательства к насилию". Это произошло на фоне попытки штурма Капитолия США сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Причиной для штурма послужило несогласие с итогами президентских выборов в США, по результатам которых Трамп проиграл Джо Байдену. Сам Трамп отказался признавать результаты голосования, при этом в конце января 2023 года он объявил о старте своей кампании по участию в выборах-2024.

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