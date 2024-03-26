Суд над Трампом по уголовному делу назначен на 15 апреля

В США впервые в истории страны состоится уголовный судебный процесс по делу бывшего президента. Дональд Трамп обвиняется в незаконном расходовании средств, собранных на ведение предвыборной кампании в 2016 году.

В США впервые в истории страны состоится суд над бывшим президентом по обвинению в уголовном преступлении. Экс-президент США Дональд Трамп, претендующий на переизбрание на пост главы государства, 15 апреля предстанет перед судом по обвинению в незаконном расходовании средств, собранных на ведение избирательной кампании в 2016 году, постановил член Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в понедельник, 25 марта.

Год назад прокуратура Манхэттена предъявила Трампу обвинения в фальсификации документов с целью сокрытия факта выплаты 130 тысяч долларов из избирательных фондов бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что у нее был секс с Трампом. Дэниэлс угрожала выступить с разоблачениями во время предвыборной кампании. Согласно обвинению, 130 тысяч долларов были платой Дэниелс за молчание.

Деньги бывшей порноактрисе передал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, который выступит на суде свидетелем обвинения. Эти расходы были оформлены как оплата юридических услуг. Дональд Трамп отрицает интимную связь с Дэниэлс, а также факт незаконного использования предвыборных фондов.

Отсрочка судебного процесса

Суд над Трампом планировалось начать 25 марта, но адвокаты просили судью отложить начало процесса на 90 дней, чтобы ознакомиться с вновь открывшимися обстоятельствами по делу. Судья дал защите 20 дней.

Суд в Нью-Йорке будет рассматривать лишь одно из четырех уголовных дел против Дональда Трампа. Бывшему президенту США также предъявлены федеральные уголовные обвинения в незаконном обращении с секретными документами и причастности к попытке отменить результаты президентских выборов в 2020 году. В свою очередь прокуратура Джорджии обвиняет Трампа в попытке изменить результаты выборов в этом штате.

В ожидании решения Верховного суда

Предполагалось, что все эти процессы начнутся до президентских выборов нынешнего года, но они были отложены в ожидании решения Верховного суда страны о том, обладает ли бывший президент страны иммунитетом от уголовного преследования за решения, принятые во время президентства.

Сроки начала суда в Джорджии также неизвестны. В результате процесс в Нью-Йорке станет, по всей видимости, единственным судом над Дональдом Трампом, который пройдет в ходе нынешней президентской кампании.

После слушаний 25 марта, Дональд Трамп сообщил о намерении подать апелляцию, подчеркнув, что он рассматривает проведение суда над ним как вмешательство в президентские выборы. "Я не представляю, как можно проводить суд в разгар выборов, президентских выборов", - заявил Дональд Трамп.

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