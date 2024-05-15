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В США названа дата первых теледебатов Байдена и Трампа

Сергей Ромашенко
15 мая 2024 г.

Первая теледуэль меду Джо Байденом и Дональдом Трампом неожиданно назначена на конец июня. Инициатором более скорого проведения теледебатов выступил действующий президент США.

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Первые теледебаты Байдена и Трампа состоятся раньше обычного
Первые теледебаты Байдена и Трампа состоятся раньше обычного

В США первая предвыборная теледуэль между действующим президентом Джо Байденом и соперником от Республиканской партии Дональдом Трампом неожиданно назначена на конец июня. Американская телекомпания CNN в среду, 15 мая, сообщила, что теледебаты состоятся вечером 27 июня (28 июня мск) в Атланте, штат Джорджия.

Ранее Байден, вопреки планам организационной комиссии, предложил ускорить проведение теледебатов и назначить их уже на следующий месяц, и Трамп согласился. Байден написал в своем микроблоге на платформе Х: "Я получил и принял приглашение от CNN о проведении дебатов 27 июня. Теперь ход за тобой, Дональд. Ведь ты говорил: где угодно, когда угодно, в любом месте".

В ответ команда Трампа сообщила, что она согласна с этой датой, добавив, что избирателям следует дать возможность посмотреть больше двух теледуэлей, и потому она предлагает провести четыре теледуэли между Байденом и Трампом - в июне, июле, августе и сентябре.

Агентство dpa отмечает, что проведение теледебатов уже в июне весьма необычно. Байден и Трамп должны быть официально номинированы в президенты США на съездах Демократической и Республиканской партий лишь в июле и августе.

Вопреки согласованным планам

В США организацией теледебатов между кандидатами в президенты традиционно занимается межпартийная комиссия. Она еще в ноябре установила даты трех теледуэлей - 16 сентября в Сан-Маркосе, штат Техас, 1 октября в Питерсберге, штат Виргиния и 9 октября в Солт-Лей-Сити, штат Юта.

Единственные теледебаты между кандидатами в вице-президенты США, по планам комиссии, должны состояться 25 сентября в Истоне, штат Пенсильвания. Байден вновь идет на выборы со своим заместителем Камалой Харрис. Трамп еще не сообщил, кого он намерен взять в вице-президенты.

 

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