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Выборы в США: Байден и Трамп согласовали правила теледуэли

Ольга Лебедева
16 июня 2024 г.

Теледебаты в США 27 июня впервые за 50 лет пройдут без зрителей в студии, Байдену и Трампу будет запрещено общаться со своими командами в перерывах. Оба политика еще не являются официальными кандидатами в президенты.

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Нынешний и бывший президенты США Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд ТрампФото: imago images

Президент США Джо Байден и его вероятный соперник на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп согласовали правила своей первой телевизионной дуэли. В ходе 90-минутных теледебатов 27 июня претендентам на новый президентский срок не будет разрешаться пользоваться предварительными записями, им будут предоставлены лишь ручки и блокноты, сообщил в субботу, 15 июня, телеканал CNN, в эфире которого пройдут теледебаты.

Без зрителей в студии

Во время двух рекламных пауз Байдену и Трампу будут запрещены контакты со своими предвыборными командами. Во время выступления одного из претендентов будет отключен микрофон его соперника. Мероприятие впервые с 1976 года пройдет без зрителей в студии, на чем настаивал штаб Байдена, в то время как Трамп призывал к присутствию массовой аудитории из-за "напряженной обстановки" перед выборами.

Модераторы Джейк Тэппер и Дана Баш "используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы обеспечить соблюдение требований по времени и цивилизованную дискуссию", пообещал телеканал. Теледуэль будет транслироваться из студии в Атланте, штат Джорджия. Вторые дебаты кандидатов запланированы на сентябрь.

Байден и Трамп еще не являются официальными кандидатами

Между тем, ни 81-летний Байден, ни 78-летний Трамп пока не являются официальными кандидатами своих партий на ноябрьских выборах. Они должны быть формально номинированы на съездах Демократической и Республиканской партий в июле и августе. Поэтому проведение теледебатов уже на этом этапе предвыборной гонки является необычным шагом. Байден предложил ускорить проведение теледебатов, Трамп согласился с его предложением.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Они станут первыми с 1912 года, в которых бывший президент Соединенных Штатов поборется с действующим. Предвыборная гонка проходит на фоне судебного преследования экс-президента США, а также сына нынешнего президента Хантера Байдена. Даже в случае признания Трампа виновным он сможет баллотироваться на президентский пост.

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