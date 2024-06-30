Axios: Семья может убедить Байдена снять кандидатуру

На ситуацию с выдвижением Джо Байдена на второй президентский срок могут повлиять лишь несколько человек из ближайшего окружения - если решат, что ему пришло время уйти, пишет Axios.

Ближайшие родственники, друзья и советники президента США Джо Байдена могут убедить его отказаться от участия в ноябрьских выборах после неудачного выступления на теледебатах, считает американское издание Axios . Единственный путь выхода Байдена из президентской гонки - если небольшая группа людей из его окружения, ранее способствовавшая его выдвижению, внезапно решит, что пришло время объявить о его уходе, пишет Axios в субботу, 29 июня.

Жена, сестра и друг Байдена, а также несколько советников

В этот круг, по данным журналистов, входят первая леди Джилл Байден, младшая сестра президента Валери Байден, давний друг и постоянный советник Тед Кауфман, а также небольшая группа советников из Белого дома. Это "кухонный кабинет, существующий десятилетиями и действующий как большая семья, совет старейшин и правящая олигархия". Лишь эти люди влияют на "крупные и мелкие решения в частной жизни и президентстве Байдена", отмечает далее издание со ссылкой на источники, близкие к главе Белого дома.

Решение баллотироваться на второй срок Джо Байден принял единолично, поскольку он и его приближенные считают, что шансов одержать победу над его вероятным соперником Дональдом Трампом у него больше, чем у вице-президента Камалы Харрис. Они полагают, что Харрис будет сложно привлечь на свою сторону умеренных и колеблющихся избирателей, что повысит шансы Трампа.

Между тем лидеры Демократической партии являются одной из внешних сил, которые могут оказать давление на Байдена. Они получают сообщения и звонки от паникующих законодателей, опасающихся, что слабость Байдена может стоить партии мест в Палате представителей и Сенате, пишет далее издание со ссылкой на источники.

Неудачные теледебаты с Трампом

После провальных теледебатов между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, еще не выдвинутыми их партиями в качестве официальных кандидатов в президенты США, начались дискуссии о возможности замены кандидата от демократов. При этом обсуждается вопрос, сможет ли Демократическая партия выдвинуть другого кандидата до или во время съезда, который состоится уже в августе.

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов. "Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание", - пишут журналисты.

Ведущие представители демократов публично заявляют, что поддерживают 81-летнего Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили и официальные представители его штаба. Сам Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах, но дал понять, что не планирует выходить из президентской гонки. "Я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил он своим сторонникам на предвыборном митинге в Северной Каролине.