Байден: Я не молод, но могу справиться с работой президента

Президент США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах со своим предполагаемым соперником на выборах в ноябре Дональдом Трампом, однако дал понять, что не планирует выходить из президентской гонки. "Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил Байден, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северной Каролине в пятницу, 28 июня.

По словам 81-летнего демократа, он бы не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, "если бы не верил всем сердцем и душой", что может справиться с работой. "Ставки слишком высоки", - сказал Байден.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Выступление Байдена на митинге состоялось на следующий день после дебатов с Трампом на телеканале CNN, которые многие комментаторы расценили как неудачные для действующего президента США. "Здесь нечего приукрашивать. Эти дебаты были катастрофой для Джо Байдена", - говорит Инес Поль, руководитель офиса DW в Вашингтоне. Она считает, что Байден не сумел доказать во время теледуэли, что по-прежнему в состоянии исполнять президентские обязанности.

Старший советник президента Барака Обамы до 2011 года Дэвид Аксельрод в эфире CNN по итогам теледебатов заявил, что Байдену не удалось произвести впечатление энергичного политика, а в некоторых моментах он даже казался немного потерянным. В то же время 78-летний Трамп смотрелся гораздо моложе действующего главы государства, отметил в комментарии DW аналитик по выборам из Центра политики Университета Вирджинии Майлз Коулман.

Разговоры о замене кандидата от демократов

Сразу после окончания теледебатов начались разговоры о том, могут ли демократы выдвинуть другого кандидата на пост президента до или во время Национального съезда партии, который состоится уже в августе, и на котором Байден должен быть официально номинирован в кандидаты.

Публично ведущие представители демократов заявляют, что поддерживают Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили также официальные представители его штаба.