  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Байден: Я не молод, но могу справиться с работой президента

Жан Рофе
29 июня 2024 г.

Несмотря на неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом, Джо Байден не планирует выходить из президентской гонки.

https://p.dw.com/p/4hehH
Президент США Джо Байден
Джо БайденФото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Президент США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах со своим предполагаемым соперником на выборах в ноябре Дональдом Трампом, однако дал понять, что не планирует выходить из президентской гонки. "Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил Байден, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северной Каролине в пятницу, 28 июня.

По словам 81-летнего демократа, он бы не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок, "если бы не верил всем сердцем и душой", что может справиться с работой. "Ставки слишком высоки", - сказал Байден.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Выступление Байдена на митинге состоялось на следующий день после дебатов с Трампом на телеканале CNN, которые многие комментаторы расценили как неудачные для действующего президента США. "Здесь нечего приукрашивать. Эти дебаты были катастрофой для Джо Байдена", - говорит Инес Поль, руководитель офиса DW в Вашингтоне. Она считает, что Байден не сумел доказать во время теледуэли, что по-прежнему в состоянии исполнять президентские обязанности.

Старший советник президента Барака Обамы до 2011 года Дэвид Аксельрод в эфире CNN по итогам теледебатов заявил, что Байдену не удалось произвести впечатление энергичного политика, а в некоторых моментах он даже казался немного потерянным. В то же время 78-летний Трамп смотрелся гораздо моложе действующего главы государства, отметил в комментарии DW аналитик по выборам из Центра политики Университета Вирджинии Майлз Коулман.

Разговоры о замене кандидата от демократов

Сразу после окончания теледебатов начались разговоры о том, могут ли демократы выдвинуть другого кандидата на пост президента до или во время Национального съезда партии, который состоится уже в августе, и на котором Байден должен быть официально номинирован в кандидаты.

Публично ведущие представители демократов заявляют, что поддерживают Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили также официальные представители его штаба.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рисунок мужчины в красном галстуке, манипулирующего куклами

Сколько полномочий у президента США

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом.
Политика19 января 2017 г.9 фото
external

Дебаты с Трампом – катастрофа для Байдена: рискнут ли демократы его заменить? DW Новости (28.06.24)

Дебаты с Трампом – катастрофа для Байдена: рискнут ли демократы его заменить? DW Новости (28.06.24)

Первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, состоявшиеся накануне, обернулись катастрофой для действующего президента и шокировали его сторонников-демократов. По информации американских СМИ, в стане демократов уже задумываются над срочной заменой Байдена на иного кандидата. Подробности – в выпуске "ДВ Новостей".
28 июня 2024 г.30:02 мин.
Дональд Трамп и Джо Байден в студии CNN в Атланте, 27 июня 2024 года

"Он хочет всю Украину": Байден и Трамп на дебатах обсудили условия Путина

"Он хочет всю Украину": Байден и Трамп на дебатах обсудили условия Путина

Теме Украины, России и взаимоотношений с Путиным было уделено большое внимание в ходе 90-минутной теледуэли действующего и бывшего президентов США.
Политика28 июня 2024 г.
Показать еще