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NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки

Жан Рофе
29 июня 2024 г.

Дебаты между Байденом и Трампом показали, что демократам следует искать другого кандидата на выборах, считает редколлегия The New York Times.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Michael Reynolds/EPA

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала президента США Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов. На первых теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом Байден предстал как "тень великого государственного служащего", говорится в материале, опубликованном в пятницу, 28 июня.

"Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание", - пишут журналисты.

Байден "уже не тот, что четыре года назад"

Как отмечается в материале, избиратели по итогам теледебатов, прошедших 27 июня, не могут проигнорировать "то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад". Американцы видят своими глазами "возраст и немощь" действующего президента. "Не раз он с трудом добирался до конца предложения", - указывает редколлегия NYT.

По мнению авторов статьи, на Демократической партии "лежит бремя поставить интересы нации выше амбиций одного человека", у нее "есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкую, убедительную и энергичную альтернативу второму президентству Трампа". "Нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками господина Трампа и господина Байдена", - говорится в материале.

Демократам пора искать замену Байдену?

Журналисты считают, что демократы для победы над республиканцем должны быть честными перед американской общественностью - "признать, что господин Байден не может продолжать эту гонку" и найти другого претендента.

Сразу после окончания теледебатов начались разговоры о том, может ли Демократическая партия выдвинуть другого кандидата на пост президента до или во время Национального съезда партии, который состоится уже в августе, и на котором Байден должен быть официально номинирован в кандидаты.

Публично ведущие представители демократов заявляют, что поддерживают Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили также официальные представители его штаба.

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