Белый дом отрицает намерение Байдена отказаться от выборов

В Белом доме отрицают сомнения президента США Джо Байдена относительно его дальнейшего участия в президентской гонке перед запланированными на ноябрь выборами. В среду, 3 июля, представитель Белого дома опроверг соответствующее сообщение газеты The New York Times, назвав его "абсолютно ложным".

"Если The New York Times предоставило бы нам больше семи минут времени, чтобы это прокомментировать, мы бы им тоже об этом сказали", - указал он.

NYT: Байден серьезно задумывается об отказе участвовать в выборах

Ранее в тот же день американская газета сообщила , что 81-летний Байден обсудил с одним из своих "ключевых соратников" возможность выхода из президентской гонки после крайне неудачных теледебатов с вероятным соперником Дональдом Трампом. По словам этого неназванного союзника, Байден сообщил ему, что знает о возможности провала своей кандидатуры, если он не сможет в ближайшие дни убедить общественность в своей пригодности в этом качестве.

При этом среди ближайших публичных выступлений Байдена - интервью телеканалу ABC News 5 июля, предвыборные мероприятия в Висконсине и Пенсильвании. Байден понимает, что для сохранения его шансов на дальнейшее участие в предвыборной борьбе ему необходимо убедительно на них выступить, отмечается далее.

Разговор с соратником является первым признаком того, что Байден серьезно задумывается над тем, стоит ли продолжать свое участие в президентской гонке, резюмирует газета. Кроме того, The New York Times цитирует еще одного советника действующего президента США. Он заявил, что Байден "прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы".

Провал Байдена на дебатах с Трампом

После провальных теледебатов между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, еще не выдвинутыми их партиями в качестве официальных кандидатов в президенты США, начались дискуссии о возможности замены кандидата от демократов. При этом обсуждается вопрос, сможет ли Демократическая партия выдвинуть другого кандидата до или во время съезда, который состоится уже в августе.

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов. "Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание", - пишут журналисты.

Белый дом: Байден не намерен выходить из борьбы

Ведущие представители демократов публично заявляют, что поддерживают 81-летнего Байдена и будут бороться за его победу. О том, что президент не намерен выходить из борьбы, заявили и официальные представители его штаба. Сам Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах, но дал понять, что не планирует выходить из президентской гонки. "Я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил он своим сторонникам на предвыборном митинге в Северной Каролине.

Между тем, первый конгрессмен-демократ призвал Байдена отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке. Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Ллойд Доггет заявил, что президенту следует снять свою кандидатуру.