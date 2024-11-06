Трамп победил. Какими будут последствия для Германии?

Дональд Трамп празднует победу на выборах и принимает поздравления, в том числе от официальных лиц ФРГ и политических партий, среди которых и правые популисты. Но чего ждут в ФРГ после возвращения Трампа в Белый дом?

Восемь лет назад, когда Дональд Трамп первый раз одержал победу на президентских выборах в США, политический Берлин впал в ступор: уж слишком невероятным представлялся тогда в Германии такой их исход. Но вот второе пришествие Трампа в Белый дом большим сюрпризом для немецких политиков уже не стало. К нему готовились и, очевидно, заранее написали тексты поздравительных телеграмм.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в своем поздравлении Трампу напомнил, что "трансатлантические связи имеют решающее значение для стабильности и благополучия наших обеих стран и наших континентов", что "Германию и США связывает давняя история взаимовыгодного сотрудничества".

Явно имея в виду войны в Украине и на Ближнем Востоке, Штайнмайер отметил, что "именно в нашем неспокойном мире полном конфликтов и непредсказуемости наше сотрудничество имеет большую ценность и большую силу, как в двустороннем плане, так и в качестве партнеров по НАТО и ООН".

Шольц настраивается на перемены

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) специально пригласил в полдень в свое ведомство журналистов, чтобы публично поздравить Дональда Трампа с победой на выборах и одновременно призвать европейцев к единению. "Европейский Союз должен быть сплоченным и действовать решительно", - заявил он. Шольц рассказал, что утром уже обсудил новую ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а в четверг этой темой займутся главы государств и правительств ЕС на неформальном саммите в Будапеште.

Канцлер ожидает от победы Трампа существенных последствий для трансатлантических отношений: "Дональд Трамп и сам публично говорил об этом". Правительство же Германии, по его словам, постарается как можно быстрее наладить рабочие отношения с новой администрацией США. При этом, добавил Шольц, для его правительства важны три момента: выступать в роли надежного трансатлантического партнера, содействовать единству ЕС и показывать взаимовыгодность тесных трансатлантических связей. "Сообща мы можем достичь намного больше, чем действуя друг против друга", - констатировал канцлер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Дональда Трампа с победой на выборах Фото: Evan Vucci/AP/ - und Ben Kriemann/PIC ONE/picture-alliance

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock) новость о победе Трампа застала на пути из Киева в Берлин. "В последние дни в Украине я четче, чем когда бы то ни было, почувствовала, как много для европейцев и американцев зависит от того, что мы вместе выступаем за свободу, международное право и демократию, - заявила она по прилету. - Украина больше, чем когда-либо защищает нашу общую свободу. Мы будем твердо стоять на ее стороне до тех пор, пока она будет в нас нуждаться".

Об угрозах Трампах сократить или даже вовсе прекратить военную и финансовую помощь Украине Бербок говорить не стала, но признала, что "теперь нам, европейкам и европейцам, придется взять на себя больше ответственности в сфере политики безопасности". А для этого, продолжала она, имея в виду размер оборонного бюджета Германии, "нам надо скинуть надетые на себя оковы в сфере инвестиций в обеспечение безопасности Германии и Евросоюза".

Может ли ФРГ заменить США в оказании помощи Украине?

Между тем внешнеполитический эксперт фракции оппозиционного блока консерваторов ХДС/ХСС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) практически не сомневается в том, что Трамп пересмотрит политику США в отношении Украины. "Если при нем США будут и дальше оказываться помощь Украине, это стало бы большим сюрпризом", - написал Рёттген в сети Х.

Аналогичной точки зрения придерживается его однопартиец, немецкий депутат Европарламента Деннис Радтке (Dennis Radtke): "В Кремле, наверное, уже заканчивается шампанское, а мы в Германии и Европе по-настоящему даже не подготовились".

Дональд Трамп перед своими сторонниками после того, как стало известно о его победе на выборах Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Может ли Германия заменить США, если Дональд Трамп и в самом деле сократит американскую помощь Украине? Есть ли у правительства Германии "план Б" на этот счет? Отвечая на правительственной пресс-конференции в среду, 6 ноября, на такой вопрос корреспондента DW, официальный представитель канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) напомнил о принятом в этом году, задолго до выборов в США, решении G7 выделить Киеву кредит в размере 50 млрд долларов для того, "чтобы Украина имела надежные средства на дальнейшие закупки вооружений для своей обороны вне зависимости от отдельных внутриполитических соображений" в тех или иных странах. (Для сравнения: Германия оказала в текущем году военную помощь Украине на сумму в 8 млрд евро, в проекте бюджета на 2025 год на эти цели заложены 4 млрд евро).

На этом примере вы видите, с улыбкой сказал Хебештрайт корреспонденту DW, как хорошо мы были подготовлены на разные случаи этой "фазы неопределенности".

Кто сядет за руль западного автомобиля? Урсула фон дер Ляйен?

Другой вопрос - сможет ли канцлер Германии заменить президента США в роли политического лидера международного альянса стран, оказывающих помощь Украине в отражении российской агрессии, и либерального западного мира вообще.

Выступая в среду утром в программе "DW Новости Шоу", депутат Европарламента от немецких "зеленых" Сергей Лагодинский напомнил, что в первый срок Трампа на посту президента США лидером свободного мира многие называли Ангелу Меркель (Angela Merkel), занимавшую в то время пост главы правительства ФРГ. Депутат считает, что и сейчас "надо понять, что от нас будет зависеть судьба Украины, всей Восточной Европы, будущее либеральной демократии, свободы СМИ, защиты прав женщин, все то, что для Трампа - мишура, нам надо будет пересесть за руль этого автомобиля".

Но у Олафа Шольца, считает Лагодинский, лидерских способностей нет, формат не тот. По его оценке, в этот раз лидером свободного мира, скорее, могла бы стать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ранее занимавшая пост министра в правительстве Ангелы Меркель. "Фон дер Ляйен в традициях европейского демократического лидерства, - говорит Лагодинский, - больше никого нет".

Искренние поздравления от немецких правых популистов

В поздравлениях официальных деятелей Германии Дональду Трампу и комментариях представителей как правящих, так и большинства немецких оппозиционных партий, явно звучала тревога в связи с непредсказуемостью следующего президента США и возможными негативными последствиями для Германии, Евросоюза, Украины и трансатлантических отношений. Безоговорочно искренними были только поздравления правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ).

"Вы будете самым значимым президентом Соединенных Штатов в современной истории. На ваших плечах теперь лежат надежды всех свободо- и миролюбивых патриотов в Америке и Европе. Пожалуйста, не разочаруйте их", - написал рано утром в среду, 6 ноября, в сети Х лидер земельной организации АдГ в Тюрингии Бьерн Хёкке (Björn Höcke), которого согласно судебному решению, официально допустимо называть фашистом.

А сопредседательница АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) в интервью радиостанции Deutschlandfunk не только поздравила Трампа с победой, но и заявила, что "исход этих выборов должен стать примером для Германии, поскольку был четким стэйтментом против массовой миграции, преступности и экономического упадка, против ошибочной идеологии в сфере защиты климата, против ошибочной гендерной идеологии и политики войны".

Трамп как триггер развала правительства ФРГ?

Победа Дональда Трампа может иметь и очень скорые последствия для внутриполитической ситуации в Германии. Коалиционное правительство Олафа Шольца переживает острый кризис. В среду вечером состоится заседание так называемой "коалиционной комиссии", в которую входят ведущие деятели правящих партий и руководители их парламентских фракций.

Прогнозы политических оракулов относительно исхода этого заседания прямо противоположны. Одни считают, что перед лицом непредсказуемого Трампа участники "светофорной" коалиции непременно сплотятся, отложив до лучших времен выяснение отношений по спорным вопросам внутренней экономической и фискальной политики.

Другие, наоборот, полагают, что победа Трампа станет триггером скорого распада правительственной коалиции Олафа Шольца, что откроет путь для досрочных выборов и формирования более эффективного правительства Германии, способного противостоять вызовам следующего президента США.