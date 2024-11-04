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Бербок: ФРГ передаст Украине еще 200 млн евро зимней помощи

Ольга Лебедева
4 ноября 2024 г.

В ходе восьмого с начала войны визита в Киев глава МИД Германии заявила о непоколебимой поддержке Украины. По ее словам, ей было важно сказать об этом накануне выборов президента США.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок
Анналена Бербок в ходе восьмого с начала войны визита в УкраинуФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе восьмого с начала полномасштабной войны  визита в Украину пообещала этой стране дополнительные 200 млн евро в качестве помощи на предстоящий зимний период. Данные средства будут использованы, в частности, для обеспечение топливом проживающих в прифронтовых районах украинцев, заявила она на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в понедельник, 4 ноября, в Киеве.

Украинцы на пороге третьей военной зимы должны быть обеспечены самым необходимым для защиты от минусовых температур, подчеркнула Бербок. Дополнительная гуманитарная помощь будет направлена не на поддержку энергетического сектора Украины, а на меры экстренной зимней помощи населению.

По словам Бербок, развязавший войну президент РФ Владимир Путин теперь получает поддержку Северной Кореи, а также предпринимает особенно жесткие действия на востоке Украины. Он сознательно пытается разрушить жизненно важную инфраструктуру, разбомбить электростанции и разрушить линии электропередач, отметила она. В настоящее время разрушено почти две трети энергетической инфраструктуры Украины, напомнила немецкий министр.

Бербок заверила Украину в поддержке Германии

Говоря о предстоящих 5 ноября выборах президента США, по итогам которых может вернуться в Белый дом противник помощи Киеву Дональд Трамп, Бербок заверила Украину в непоколебимой поддержке со стороны Германии. ФРГ как крупнейшая страна Европы "осознает свою ответственность" в этом вопросе, подчеркнула она и заявила, что хотела еще раз напомнить об этом в Киеве накануне выборов в США.

Глава МИД Германии признала, что и в ее стране идут дискуссии, касающиеся помощи Киеву. В Украине они могут звучать "угрожающе", потому что те, кто ставит под вопрос помощь украинцам, путают агрессора и жертву и сомневаются в необходимости поддержки мира и свободы, пояснила Бербок. Она также напомнила, что у Украины есть сильные друзья и партнеры во всем мире.

Сибига: Украина ждет решений западных союзников

В свою очередь Сибига заявил, что Украина ожидает конкретных решений западных союзников в рамках поддержки его страны, обороняющейся от российского вторжения. Среди прочего он назвал дальнобойные ситемы оружия, помощь в отражении налетов российских дронов и ракет, наращивание оборонного производства в Украине и поставки комплексов ПВО.

"Очень важно, чтобы те шаги, которые должны быть приняты, принимались вовремя. Чтобы мы не допускали потери наших территорий и не теряли наших людей, чтобы мы становились самодостаточным по некоторым направлениям", - отметил он.

Бербок пообщалась с украинскими военными

В тот же день Бербок ознакомилась с применением зенитных самоходных установок Gepard, которые Киеву передал Берлин. Украинские военнослужащие рассказали ей о работе этой бронетехники в боевых условиях и попросили о дальнейших поставках материалов и боеприпасов.

Германия уже поставила Украине 55 единиц Gepard, запасные части и 176 тысяч боеприпасов из запасов вооруженных сил ФРГ и немецкой оборонной промышленности.

Берлин "твердо стоит на стороне Украины" вместе со многими партнерами, подчеркнула глава германской дипломатии по прибытии в Киев. ФРГ будет поддерживать украинцев "до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру", указывается в заявлении германского внешнеполитического ведомства. Визит Бербок не анонсировали из соображений безопасности.

 

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