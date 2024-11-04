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Глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Украину

Сергей Ромашенко
4 ноября 2024 г.

В программе необъявленного визита солидарности Анналены Бербок в Украину - встречи с высшими должностными лицами этой страны.

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Министр иностранных дел Украины Анналена Бербок на вокзале в Киеве 4 ноября
Министр иностранных дел Украины Анналена Бербок в Киеве 4 ноябряФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в понедельник, 4 ноября, прибыла с необъявленным визитом в Киев. В программе визита, по предварительным данным, встречи с украинскими высшими должностными лицами, совместная пресс-конференция с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

В Киев она прибыла рано утром на специальном поезде, ее нынешний визит первоначально держался в секрете по соображениям безопасности. Это уже восьмой визит Бербок в Украину после начала полномасштабной войны, развязанной против этой страны Россией. Последний раз глава МИД ФРГ посетила Украину в мае 2024 года.

Анналена Бербок: Будем и впредь поддерживать Украину 

"Вместе со многими партнерами со всего мира Германия твердо стоит на стороне Украины, - заявила министр по прибытии в Киев в начале визита солидарности, указывается в сообщении МИД ФРГ. - Мы будем поддерживать украинцев до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру".

Спустя почти 1000 дней после начала российской агрессии глава МИД Германии высоко оценила мужество и стойкость украинцев, "хотя массированные российские авиаудары по гражданской инфраструктуре, наступательные операции в районе Харькова и в Донбассе, а также поддержка вооружениями со стороны Северной Кореи еще сильнее усугубляют ситуацию".

Президент России Владимир Путин хочет сломить волю украинского народа войной на истощение, указала Бербок, но "мы противостоим этой жестокости своей гуманностью и своей поддержкой, потому что украинцы защищают и свободу всех людей в Европе".

По словам Бербок, 170 миллионов евро, выделенные ФРГ для экстренной энергетической помощи Украине, - это ответ на разрушенные тепловые станции и линии электропередач. А ответом на усиливающийся террор - удары российскими беспилотниками - является инициатива в области противовоздушной обороны, подчеркнула министр.

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