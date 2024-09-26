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ФРГ выделит Украине 170 млн на энергетическую инфраструктуру

Ольга Лебедева
26 сентября 2024 г.

Помимо одобренной бундестагом помощи ВСУ в размере 400 млн евро, 170 млн евро будут переданы Киеву в кратчайшие сроки для восстановления украинской энергетики.

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Здание бундестага с флагами ЕС, ФРГ и Украины
Здание бундестага с флагами ЕС, ФРГ и УкраиныФото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Германия выделит Украине 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. В четверг, 26 сентября, бундестаг одобрил дополнительную военную помощь Киеву, которую ранее запросило правительство.

170 млн евро для восстановления Украины

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил по итогам встречи по Украине на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке о предоставлении Киеву еще 170 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Он напомнил, что российские удары нанесли огромный ущерб украинским городам и энергетике, поэтому деньги будут выделены в кратчайшие сроки.

"Участники подтвердили свою солидарность с Украиной в условиях продолжающейся агрессии России и решимость продолжать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины столько, сколько это будет необходимо", - отмечается в сообщении.

400 млн евро военной помощи

Сумма 397,3 млн евро будет направлена на дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, чтобы эффективно усилить ВСУ, которые обороняют страну, также сообщило правительство ФРГ. Запрашивая одобрение бундестага на дополнительную военную помощь Украине, несмотря на сложности с бюджетом ФРГ, кабинет министров указал на "значительные материальные потери" Украины из-за возросшего превосходства РФ в артиллерии и применения российскими силами планирующих бомб.

По мнению Минобороны ФРГ, дополнительную помощь Украине необходимо передать "незамедлительно", чтобы она повлияла на обстановку на поле боя еще в оставшиеся месяцы 2024 года.

 

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