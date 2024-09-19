ФРГ выделит до конца года еще 400 млн евро для ВСУ

Правительство Германии, несмотря на сложную ситуацию с госбюджетом, планирует до конца текущего года выделить Украине в качестве военной помощи дополнительно 397,3 млн евро. Об этом сообщило в четверг, 19 сентября, агентство AFP со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо парламентского госсекретаря в министерстве финансов ФРГ Флориана Тонкара (Florian Toncar) бюджетному комитету бундестага.

В документе отмечается дополнительная потребность в помощи Киеву, о которой сообщило министерство обороны, а также сложная ситуация в Украине. Средства должны быть использованы в особенности на "закупки военной техники у оборонной промышленности", сообщил Тонкар.

Беспилотники, ПВО и спецтехника

По его словам, успехи российской армии ухудшили ситуацию, Украина понесла "значительные материальные потери" из-за возросшего превосходства РФ в артиллерии и применения российскими силами планирующих бомб. Поэтому "без значительного усиления поддержки" существует "серьезная опасность" поражения Украины, обороняющейся от российского вторжения, добавил представитель немецкого министерства и попросил одобрить запрос.

При этом, по мнению Минобороны ФРГ, дополнительную помощь Украине необходимо предоставить "незамедлительно", чтобы она повлияла на обстановку на поле боя еще в оставшиеся месяцы 2024 года. Речь идет о предоставлении защитной и специальной техники, беспилотников, а также поддержке в сфере противовоздушной обороны и выносливости украинских военных.

В бундестаге подтвердили приверженность поддержке Украины

Комментируя запрос правительства, член комитета бундестага по вопросам бюджета Карстен Кляйн (Karsten Klein) подчеркнул, что Берлин намерен сдержать обещания о помощи Киеву. "Украина может рассчитывать на поддержку Германии", - указал Кляйн в беседе с AFP.

В августе правительство ФРГ опровергло сообщения о возможном сокращении помощи Украине из-за бюджетных трудностей.