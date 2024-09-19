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ФРГ выделит до конца года еще 400 млн евро для ВСУ

Ольга Лебедева
19 сентября 2024 г.

Министерство финансов ФРГ попросило бундестаг одобрить дополнительную военную помощь Киеву, которую необходимо предоставить незамедлительно, пишет AFP.

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Флаги Германии, Украины и ЕС
В Берлине готовят новую военную помощь УкраинеФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Правительство Германии, несмотря на сложную ситуацию с госбюджетом, планирует до конца текущего года выделить Украине в качестве военной помощи дополнительно 397,3 млн евро. Об этом сообщило в четверг, 19 сентября, агентство AFP со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо парламентского госсекретаря в министерстве финансов ФРГ Флориана Тонкара (Florian Toncar) бюджетному комитету бундестага.

В документе отмечается дополнительная потребность в помощи Киеву, о которой сообщило министерство обороны, а также сложная ситуация в Украине. Средства должны быть использованы в особенности на "закупки военной техники у оборонной промышленности", сообщил Тонкар.

Беспилотники, ПВО и спецтехника

По его словам, успехи российской армии ухудшили ситуацию, Украина понесла "значительные материальные потери" из-за возросшего превосходства РФ в артиллерии и применения российскими силами планирующих бомб. Поэтому "без значительного усиления поддержки" существует "серьезная опасность" поражения Украины, обороняющейся от российского вторжения, добавил представитель немецкого министерства и попросил одобрить запрос.

При этом, по мнению Минобороны ФРГ, дополнительную помощь Украине необходимо предоставить "незамедлительно", чтобы она повлияла на обстановку на поле боя еще в оставшиеся месяцы 2024 года. Речь идет о предоставлении защитной и специальной техники, беспилотников, а также поддержке в сфере противовоздушной обороны и выносливости украинских военных.

В бундестаге подтвердили приверженность поддержке Украины

Комментируя запрос правительства, член комитета бундестага по вопросам бюджета Карстен Кляйн (Karsten Klein) подчеркнул, что Берлин намерен сдержать обещания о помощи Киеву. "Украина может рассчитывать на поддержку Германии", - указал Кляйн в беседе с AFP.

В августе правительство ФРГ опровергло сообщения о возможном сокращении помощи Украине из-за бюджетных трудностей.

 

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