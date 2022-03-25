Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?

Игорь Бурдыга

18.09.2024 18 сентября 2024 г.

Обучение мобилизованных в армию Украины новобранцев длится "меньше, чем хотелось бы", признал главком ВСУ Александр Сырский. С какими навыками и уровнем мотивации солдаты отправляются на фронт в районе Покровска, смотрите в специальном репортаже DW.