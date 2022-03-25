Бои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?

КонфликтыУкраинаБои под Покровском: у ВСУ нет времени обучать новобранцев?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыУкраинаИгорь Бурдыга18.09.202418 сентября 2024 г.Обучение мобилизованных в армию Украины новобранцев длится "меньше, чем хотелось бы", признал главком ВСУ Александр Сырский. С какими навыками и уровнем мотивации солдаты отправляются на фронт в районе Покровска, смотрите в специальном репортаже DW.https://p.dw.com/p/4kl6kРеклама