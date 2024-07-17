Reuters: ФРГ в 2025 году вдвое сократит помощь Украине

В проекте федерального бюджета на 2025 год для Украины заложено 4 млрд евро, тогда как в текущем - 8 млрд евро, пишет Reuters.

Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает сокращение расходов на военную помощь Украине в два раза. Об этом сообщило в среду, 17 июля, агентство Reuters, ознакомившееся с проектом документа.

По его данным, в проекте бюджета, который 17 июля утвердило правительство ФРГ, на поддержку Украины, обороняющейся от российского вторжения, заложены расходы в 4 млрд евро, тогда как в текущем они составят 8 млрд евро.

Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов на общую сумму 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов, о которых договорились страны "большой семерки" (G7), отмечает агентство.

Соглашение по федеральному бюджету на 2025 год

В ночь на 5 июля после многочасовых консультаций в ведомстве федерального канцлера и предшествовавших им многомесячных дискуссий на уровне правящих партий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр финансов страны Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) достигли соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану правительства на период до 2028 года.

В соответствии с этим соглашением, оборонный бюджет Германии в следующем году вырастет с текущих 52 млрд евро до 53,2 млрд евро. Это существенно меньше, чем запрошенное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) дополнительное финансирование в объеме 6 млрд евро.