  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Reuters: ФРГ в 2025 году вдвое сократит помощь Украине

Жан Рофе
17 июля 2024 г.

В проекте федерального бюджета на 2025 год для Украины заложено 4 млрд евро, тогда как в текущем - 8 млрд евро, пишет Reuters.

https://p.dw.com/p/4iP9D
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, министр экономики Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине 5 июля 2024 года
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, министр экономики Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине 5 июля 2024 годаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает сокращение расходов на военную помощь Украине в два раза. Об этом сообщило в среду, 17 июля, агентство Reuters, ознакомившееся с проектом документа.

По его данным, в проекте бюджета, который 17 июля утвердило правительство ФРГ, на поддержку Украины, обороняющейся от российского вторжения, заложены расходы в 4 млрд евро, тогда как в текущем они составят 8 млрд евро.

Германия надеется, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных потребностей за счет кредитов на общую сумму 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов, о которых договорились страны "большой семерки" (G7), отмечает агентство.

Соглашение по федеральному бюджету на 2025 год

В ночь на 5 июля после многочасовых консультаций в ведомстве федерального канцлера и предшествовавших им многомесячных дискуссий на уровне правящих партий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр финансов страны Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) достигли соглашения по федеральному бюджету на 2025 год и финансовому плану правительства на период до 2028 года.

В соответствии с этим соглашением, оборонный бюджет Германии в следующем году вырастет с текущих 52 млрд евро до 53,2 млрд евро. Это существенно меньше, чем запрошенное министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) дополнительное финансирование в объеме 6 млрд евро.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

За что Зеленского критикуют в Украине и не боятся ли в Киеве сокращения западной помощи

За что Зеленского критикуют в Украине и не боятся ли в Киеве сокращения западной помощи

Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады из фракции Европейская солидарность, считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал проявлять автократические наклонности. По мнению парламентария, несмотря на войну, настало время говорить об этом. Гончаренко выступает против отставки Зеленского, однако поддерживает идею формирования правительства национального единства.
Политика26 апреля 2024 г.26:01 мин.
Канцлер Олаф Шольц представил проект госбюджета вместе с партнерами по правящей коалиции

Проект госбюджета спас правительство канцлера Шольца. На время

Проект госбюджета спас правительство канцлера Шольца. На время

Партнеры по правящей в ФРГ коалиции с трудом договорились о проекте бюджета на 2025 год. Политический кризис преодолен или только отложен?
Политика5 июля 2024 г.
Показать еще