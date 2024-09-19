МЭА: Зима станет серьезным испытанием для Украины

Дефицит энергоснабжения в Украине этой зимой может достигнуть шести гигаватт, что эквивалентно годовому пиковому спросу в Дании, следует из отчета Международного энергетического агентства.

Предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для энергоинфраструктуры Украины из-за продолжающихся российских атак на энергетические объекты страны. Дефицит энергоснабжения в зимний период может достигнуть шести гигаватт (ГВт), что эквивалентно годовому пиковому спросу в Дании, следует из представленного в Брюсселе в четверг, 19 сентября, отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2022 и 2023 годах около половины мощностей по выработке электроэнергии в Украине, согласно отчету МЭА, были либо оккупированы российскими войсками, либо разрушены или серьезно повреждены. Агентство призвало европейские государства предоставить Киеву необходимое оборудование и запасные части для восстановления поврежденных энергообъектов и нарастить поставки электричества и газа в Украину этой зимой.

Евросоюз выделит Киеву 160 млн евро для подготовки к зиме

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) уже пообещала выделить Киеву дополнительные 160 млн евро для подготовки к зиме. "Мы должны сделать все возможное, чтобы не погас свет. И, поскольку приближается зима, мы обязаны помочь украинцам согреться и сохранить экономику работающей", - заявила она, выступая в Брюсселе.

Из направленных Украине 160 млн евро, по словам фон дер Ляйен, 60 млн пойдут на обустройство пунктов обогрева и иные гуманитарные нужды, а остальные 100 млн - на восстановление поврежденных в результате российских атак ТЭЦ и установку на территории Украины новых солнечных электростанций. Часть этих средств, как утверждает глава Еврокомиссии, будет финансироваться за счет замороженных в ЕС российских активов. При этом, по оценке МЭА, для полного восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее 30 млрд долларов.

Энергетическая безопасность Молдовы также находится в зоне риска

Намерение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию уже в конце 2024 года создает неопределенность в вопросе поставок газа и электроэнергии для Молдовы. После начала полномасштабной войны в Украине Кишинев отказался от газа из РФ, однако российский "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, которое обеспечивает Молдову большей частью электроэнергии. В связи с этим МЭА призвало страну более активно укреплять энергетические связи с европейскими соседями для повышения устойчивости региональной энергосистемы.