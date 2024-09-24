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Байден в ГА ООН: Мы не можем отказаться от поддержки Украины

Ольга Лебедева
24 сентября 2024 г.

Выступая в последний раз перед Генассамблеей ООН, президент США призвал помочь Украине победить Путина, а также достичь мира на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил о грядущих технологических переменах.

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Президент США Джо Байден
Джо Байден выступает на Генассамблее ООНФото: Shannon Stapleton/REUTERS

Соединенные Штаты не могут отказаться от поддержки Украины из-за своего неопределенного политического будущего, заявил президент США Джо Байден, выступая перед 79-й Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке. С тех пор как началось развязаное президентом РФ Владимиром Путиным полномасштабное вторжение, против России выступили союзники США по НАТО и партнеры, а также еще более 50 стран мира, заявил он во вторник, 24 сентября.

"Война Путина провалилась"

"Хорошая новость состоит в том, что война Путина провалилась, как и его главная цель. - подчеркнул Байден. - Он намеревался уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но НАТО еще больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо прежде".

Байден пообещал поддерживать Украину до ее победы в войне против России. Он призвал не сдаваться в дальнейшем противостоянии Москве, сославшись на возможность возвращения в Белый дом республиканца Дональда Трампа, который может серьезно сократить помощь Украине и другим странам мира.

Байден призвал положить конец войне на Ближнем Востоке

Американский президент также призвал к переговорам о прекращении огня на Ближнем Востоке и подчеркнул, что от конфликта страдают невинные граждане с обеих сторон. Он напомнил о сотнях убитых мирных жителей во время атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и судьбах десятков заложников. При этом невинные мирные жители в секторе Газа также переживают ад, добавил Байден.

"Для сторон настало время окончательно согласовать условия соглашения, вернуть заложников домой и обеспечить безопасность Израиля и сектора Газа, свободного от ХАМАС, облегчить страдания в секторе Газа и положить конец этой войне", - призвал он.

Президент США о будущем

Одновременно Байден подчеркнул усилия своей администрации в борьбе с изменением климата и в области глобального здравоохранения, а также высказался за широкое использование новых технологий, связанных с искусственным интеллектом. Он выразил уверенность, что в ближайшие 10 лет мир увидит больше технологических изменений, чем за последние 50 лет.

"Искусственный интеллект изменит наш образ жизни, наши способы работы, наши пути ведения войны", - отметил он. При этом многое из этого "может сделать нашу жизнь лучше", добавил Байден. Он также указал на серьезные риски, связанные с ИИ, в том числе, фейки и дезинформацию, а также создание новых патогенов и биологическое оружие.

Обращаясь в последний раз к Генеральной Ассамблее ООН, Байден призвал своих коллег - мировых лидеров ставить людей выше собственных амбиций. "Никогда не забывайте: мы здесь для того, чтобы служить людям, а не наоборот", - указал американский президент, отказавшийся баллотироваться на второй срок.

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