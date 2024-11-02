Отправка войск КНДР в РФ: Зеленский критикует Запад

Владимир Зеленский призвал страны Запада не наблюдать пассивно за отправкой северокорейских войск в Россию. По его словам, Украина могла бы ударить по лагерям военнослужащих КНДР в РФ, имей она дальнобойное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за их пассивность на фоне сообщений об отправке северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против его страны. По словам Зеленского, сейчас Украина видит "каждую площадку", на которой РФ на своей территории накапливает солдат из КНДР, "все их лагеря". "Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров, - подчеркнул украинский лидер в вечернем видеообращении в пятницу, 1 ноября. - Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам".

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война не перекинулась из Европы на другие регионы мира, каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - указал Владимир Зеленский.

Солдаты КНДР готовятся воевать с Украиной

Около 8000 северокорейских военных находятся на границе России и Украины и готовятся принять участие в войне, заявил 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, российские военные обучают северокорейских коллег пользоваться артиллерией и беспилотниками, а также "основным пехотным операциям, включая зачистку окопов". Это свидетельствует о том, что солдат КНДР планируется использовать на передовой, указал Блинкен.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время визита в Москву 1 ноября заверила, что Северная Корея будет "ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно" поддерживать Россию в ее "священной войне". Цой добавила, что соответствующее указание с момента начала российской агрессии дал правитель КНДР Ким Чен Ын.

По данным немецкого Фонда Фридриха Наумана, с начала войны Пхеньян поставил Москве оружие на миллиарды долларов.