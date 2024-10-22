ЕП одобрил 35 млрд евро для Украины за счет активов РФ

Европарламент утвердил предложение Европейской комиссии о создании Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), который дает возможность Киеву обслуживать и погашать кредит стран "большой семерки" в 45 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Евродепутаты также поддержали предоставление Украине в рамках этого кредита 35 млрд евро макрофинансовой помощи. Во время дебатов во вторник, 22 октября, в Страсбурге евродепутаты отмечали, что предоставление помощи Украине является "моральным обязательством ЕС", потому что это поможет стране выстоять в условиях "беспрецедентных вызовов, вызванных российской агрессией".

Кредит будет покрываться за счет доходов от активов РФ

О выделении макрофинансовой помощи Украине в форме кредита, который будет погашаться за счет доходов от замороженных суверенных активов РФ, большинство из которых находится в страна-членах ЕС, в июне 2024 года договорились страны "большой семерки". Доля Евросоюза в этом кредите составляет 35 млрд евро, которые будут направлены "для поддержания неотложных потребностей Украины в финансировании". "Эта помощь будет предоставляться предсказуемо, долгосрочно и вовремя", - отмечается в объяснительном заявлении.

Механизм кредитного сотрудничества с Украиной предусматривает, что 35 млрд евро и остальная сумма, которую предоставят другие страны G7 в рамках этого кредита, будут погашаться в течение 45 лет. "Ключевая особенность этого механизма состоит в том, что от Украины не потребуется выплачивать кредит напрямую. Вместо этого выплаты будут покрываться за счет сверхприбылей, полученных от процентов, начисленных на обездвиженные российские активы", - говорится в заявлении.

"Платить должен агрессор, а не граждане ЕС"

Часть 45-миллиардного кредита, которую должны были выплатить США, пока остается под вопросом, поскольку Вашингтон настаивает, чтобы ЕС увеличил срок продления санкций против РФ с шести месяцев до трех лет, чтобы на более долгое время гарантировать источник возврата кредита. Однако европейские лидеры не смогли принять это решение из-за вето Венгрии, заявившей, что решение об изменении цикличности продления санкций должно приниматься после президентских выборов в США.

Однако, несмотря на колебания Вашингтона, Брюссель решил не затягивать с предоставлением своей доли макрофинансовой помощи Киеву. "Мы сдаем экзамен по европейскому единству и солидарности, и сейчас мы соревнуемся наперегонки со временем", - заявил во время дебатов польский евродепутат от Европейской народной партии Януш Левандовский. По его словам, пока американская сторона колеблется из-за "проблем с шестимесячным сроком продления санкций", "нам для этого решения нужна только добрая воля".

Итальянский депутат-социалист Брандо Бенифей назвал Механизм кредитного сотрудничества с Украиной "срочным инструментом по поддержке страны, которая сегодня страдает от неспровоцированного нападения Путина". Политик указал на то, что Россия умышленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины тогда, "когда зима уже не за горами, чтобы вызвать еще больше человеческих страданий". И цену за восстановление разрушенного "должен заплатить тот, кто эти разрушения вызвал, а не европейские граждане", убежден политик.

Предоставление 35 млрд евро кредита - решительный шаг, но это лишь начало, считает латвийский евродепутат-консерватор Ричард Колс. "Теперь, когда у нас есть этот механизм, нам нужно создать рамки для конфискации всех активов РФ и не продлевать санкции против нее каждые шесть месяцев, а сохранять их до тех пор, пока Россия не покинет Украину и не выплатит ей репарации", - заявил Колс .

Карин Карлсбро Фото: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

Крайние правые озабочены "воровством" российских денег

Против оказания макрофинансовой поддержки Киеву выступили представители крайних правых политических групп "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций", обвиняющих ЕС в лицемерии якобы из-за того, что он не уделяет такое же внимание событиям в секторе Газа. Они также называли "воровством" решение ЕС погашать кредит для Украины за счет замороженных российских активов.

В ответ на это докладчица ЕП по Механизму кредитного сотрудничества с Украиной, шведская евродепутат от группы либералов Карин Карлсбро заявила, что считает "опасными аргументы представителей крайних правых, желающих сдаться врагу во имя мира". "Вместо того чтобы выражать свою обеспокоенность легальными основаниями этого предложения, вы должны беспокоиться о том, каким будет следующий шаг Путина", - заявила Карлсбро.