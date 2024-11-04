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Украинские военные рассказали главе МИД ФРГ о ЗСУ Gepard

Павел Мыльников
4 ноября 2024 г.

Военнослужащие рассказали Анналене Бербок о сбитых ЗСУ Gepard дронах РФ и попросили о дальнейших поставках снарядов. Это восьмой визит главы дипломатии ФРГ в Киев с начала войны РФ против Украины.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок около зенитной самоходной установки Gepard в Украине
Анналена Бербок и ЗСУ Gepard в УкраинеФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

В ходе визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ознакомилась с применением зенитных самоходных установок Gepard, которые Киеву передал Берлин. Украинские военнослужащие в понедельник, 4 ноября, поделились с главой дипломатии ФРГ сведениями о работе этой бронетехники в боевых условиях.

Члены экипажа ЗСУ рассказали Бербок, как 1 ноября они сбили три запущенных РФ беспилотных летательных аппарата. Кроме того, они обратились к министру с просьбой о дальнейших поставках материалов и боеприпасов. Эти зенитные самоходные установки считаются особенно эффективными, в частности, при отражении налетов беспилотников, отмечает агентство dpa.

Германия уже поставила Украине, отражающей воздушные атаки российской армии, 55 единиц Gepard, запасные части и 176 тысяч боеприпасов из запасов вооруженных сил ФРГ и немецкой оборонной промышленности.

Встреча с главой МИД Сибигой и иными высокопоставленными чиновниками

Нынешний визит Бербок в Украину - уже восьмой с начала полномасштабного военного вторжения России. Ожидается, что в ходе поездки она встретится с украинскими высшими должностными лицами, и проведет совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Визит Бербок не анонсировали из соображений безопасности.

Берлин "твердо стоит на стороне Украины" вместе со многими партнерами, подчеркнула глава германской дипломатии по прибытии в Киев. ФРГ будет поддерживать украинцев "до тех пор, пока мы им нужны, чтобы они могли продолжать свой путь к справедливому миру", указало германское внешнеполитическое ведомство.

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