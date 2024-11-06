Олаф Шольц: Германия остается надежным партнером США

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с официальным заявлением в связи с состоявшимися президентскими выборами в США. Он призвал к сохранению тесных связей ЕС и США.

Германия останется надежным трансатлантическим партнером для новой администрации США во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в среду, 6 ноября, выступая перед журналистами в связи с состоявшимися президентскими выборами в США.

"Обе стороны выигрывают от трансатлантического партнерства, - сказал он. - ЕС и США - это два одинаково крупных экономических региона, связанные самыми тесными экономическими отношениями в мире".

Шольц признал, что с приходом в Белый дом нового президента "многое, безусловно, изменится", о чем также всегда публично говорил и сам Трамп. Для правительства ФРГ сейчас важно "быстро наладить рабочие отношения с будущей администрацией США и согласовать наши позиции", указал глава кабмина.

Олаф Шольц: "Вместе нам лучше"

По словам Шольца, его правительство после победы Трампа на выборах сосредоточится на трех политических приоритетах. Германия предложит себя США в качестве надежного трансатлантического партнера, будет стремиться к сплоченности в Европейском Союзе и даст понять, что трансатлантические отношения выгодны обеим сторонам. "Вместе нам лучше", - подчеркнул канцлер.

Германию и США "связывает дружеское партнерство, которое развивалось на протяжении десятилетий", - отметил Шольц. Он добавил: "Вместе мы можем достичь намного большего, чем действуя друг против друга".