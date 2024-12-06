Отставка правительства Барнье: слабая Франция ослабляет и ЕС

Во Франции - отставка правительства, в Германии - досрочные выборы в бундестаг. Две главных страны ЕС заняты своими проблемами, что не делает его сильнее перед стартом президентства Трампа в США.

"Править страной с этим парламентом невозможно, - пожаловался разочарованный и уходящий в отставку премьер-министр Франции Мишель Барнье, прощаясь со своими министрами. - Я желаю удачи следующему правительству".

4 декабря, всего через 91 день нахождения на посту премьера, Барнье был смещен с этой должности в результате вынесения его кабинету вотума недоверия, который поддержали левые из Нового народного фронта во главе с Жан-Люком Меланшоном и ультраправое "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен. Правительство не имело большинства в парламенте.

После июльских выборов Национальное собрание оказалось разделено на три почти равных по численности лагеря (левых, либерально-консервативных сторонников нынешнего президента Эмманюэля Маркова и ультраправых), которые не хотели или не могли создать устойчивую коалицию. Многие французские аналитики считают, что страна сейчас неуправляема.

Мяч на стороне президента Макрона

Причиной фиаско правительства наблюдатели называют действия президента Макрона. После провальных для его либеральной партии майских выборов в Европарламент Макрон летом неожиданно назначил досрочные выборы в Нацсобрание, чтобы укрепить свои позиции, многое поставив на исход того голосования.

Мишель Барнье занимал пост премьер-министра Франции менее трех месяцев Фото: Aurelien Morissard/Xinhua/dpa/picture alliance

И не добился желанного результата - французский парламент оказался в подвешенном состоянии, большинство не получила ни одна из партий. Правительство меньшинства, которое возглавлял Барнье, было сформировано при негласной поддержке ультраправых. Теперь же, после вотума недоверия кабинету, может зашататься кресло и под самим президентом. Лидер RN Марин Ле Пен уже потребовала отставки Макрона. Ле Пен дважды проигрывала ему президентские выборы и хочет снова баллотироваться на пост главы государства в апреле 2027 года.

Однако Эмманюэль Макрон не собирается никуда уходить. Ожидается, что он как можно скорее представит нового кандидата в премьеры. Возможно, даже до выходных, когда Макрон хочет устроить в Париже пышное представление перед многочисленными лидерами государств, а также избранным президентом США Дональдом Трампом на открытии отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам.

Госдолг Франции растет слишком быстро

Макрон попросил смещенного с поста главы правительства Мишеля Барнье пока временно исполнять обязанности. Проблема в том, что разработанный Барнье проект бюджета на следующий год, предусматривающий меры жесткой экономии и консолидацию государственных финансов, так и не был принят. А такие шаги крайне необходимы, поскольку дефицит французского бюджета в 2024 году составит 6,1% ВВП, что в два раза выше показателя, установленного нормами Евросоюза для стран-членов.

Финансовые рынки, на которые Парижу предстоит выйти, чтобы рефинансировать огромный государственный долг, превышающий 100% ВВП страны, до сих пор хранили относительное спокойствие. Однако из-за острого правительственного кризиса может быть снижен кредитный рейтинг Франции, что значительно увеличит стоимость обслуживания госдолга и лишит страну возможности действовать в рамках фискальной политики согласно стандартам ЕС.

Депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и финансовый эксперт Маркус Фербер (Markus Ferber) предупреждает: "Франция - проблемный ребенок Европы. Финансовые рынки очень нервничают, что вполне объяснимо. И это отражается в росте доходности французских гособлигаций". Риск того, что кризис перекинется на всю еврозону, сейчас выше, чем когда-либо со времен кризиса с суверенными долгами Греции, Кипра, Испании и Ирландии в 2009-2015 годах.

Необходимо быстрое формирование нового правительства Франции

Политолог Софи Порншлегель (Sophie Pornschlegel) из брюссельского аналитического центра Europe Jacques Delors критически оценивает сложившуюся ситуацию. "Нам нужно французское правительство, которое выступает за принятие европейских законов. Чем раньше появится новое правительство, тем лучше", - отметила она в интервью DW.

Две "хромые утки" в Европе - президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Шольц (фото из архива) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однако Порншлегель также предостерегает и от излишнего алармизма. По словам политолога, оглядываясь назад, можно сказать, что последствия для ЕС затянувшегося процесса формирования правительства Франции после досрочных выборов оказались умеренными. Это могло быть связано с тем, что новый состав Еврокомиссии еще не приступил к работе после выборов в Европарламент, полагает Порншлегель. "Существует также вероятность того, что политический кризис во Франции не окажется слишком глубоким - при условии, что новое французское правительство будет сформировано быстро", - уточняет политолог.

Германия тоже слабеет

Поскольку одновременно с Францией, второй по величине экономикой Евросоюза, не в лучшей форме находится и Германия, в Брюсселе растут опасения. Кто поможет Франции выбраться из долговой ямы, когда ФРГ, крупнейший донор ЕС, пребывает в состоянии экономической рецессии и также не имеет эффективно действующего правительства?

Таким вопросом все чаще задаются дипломаты в ЕС. Ведь после досрочных выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля 2025 года, могут пройти недели и месяцы, прежде чем в Берлине будет сформирована правительственная коалиция, способная управлять страной.

Франко-германский локомотив, который обычно задает темп в Европейском Союзе, сейчас встал на обочине. Французский дипломат в Брюсселе на условиях анонимности так высказался об этом: "Если у нас не будет бюджета и мы не сможем проводить фискальную политику, никто в ЕС не будет воспринимать нас всерьез". Представительница Еврокомиссии, напротив, заявила, не вдаваясь в подробности, что экономические последствия правительственного кризиса во Франции являются более или менее "локальными".

Призывы Макрона к стратегической автономии Европы

Возникшие почти одновременно правительственные кризисы во Франции и Германии пришлись на неподходящее время с точки зрения трансатлантических отношений. Когда 20 января избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, Евросоюзу необходимо быть особенно сильным и единым для отстаивания своих интересов. Возможно, в январе Брюсселю придется реагировать на угрозу введения Вашингтоном штрафных торговых тарифов или резкую смену курса США во внешней политике и относительно помощи Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и избранный президент США Дональд Трамп (фото из архива) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывал к созданию суверенной, стратегически автономной Европы в своих громких выступлениях, последнее из которых состоялось в апреле в парижской Сорбонне. Однако практические шаги в этом направлении все еще отсутствуют во многих областях. В сфере обороны и безопасности Европа до сих пор сильно зависит от своего союзника США.

В экономическом плане хорошие деловые отношения с Соединенными Штатами и Китаем также жизненно важны, особенно для слабеющей немецкой промышленности. Новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) стремится к повышению конкурентоспособности ЕС и заключению большего количества торговых соглашений. Однако без эффективно действующих правительств в Берлине и Париже достижение этих амбициозных целей будет и далее затягиваться.