Юлия Навальная удостоена премии DW

Вдова Алексея Навального и созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией получат премию "За свободу слова" в этом году.

Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2024 году присуждена Юлии Навальной - вдове скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, а также созданному политиком Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Имена лауреатов объявили в пятницу, 3 мая.

"Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России - несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать".

Ранее в апреле вдова российского оппозиционера также получила немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно). "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.

Лауреаты прежних лет

Вручение награды DW Freedom of Speech Award 2024 Юлии Навальной и ФБК состоится 5 июня в Берлине.

В 2023 году премию получил журналист-расследователь из Сальвадора Оскар Мартинес, который пишет о коррупции и злоупотреблениях властью в Центральной Америке. Годом ранее она была присуждена фотожурналисту Евгению Малолетке и видеожурналисту Мстиславу Чернову, освещавшим события в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать отдельное лицо или гражданская инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты прав человека и свободы мнений посредством СМИ.