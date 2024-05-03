  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Юлия Навальная удостоена премии DW

Жан Рофе
3 мая 2024 г.

Вдова Алексея Навального и созданный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией получат премию "За свободу слова" в этом году.

https://p.dw.com/p/4fLkh
Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная (фото из архива)
Юлия Навальная (фото из архива)Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2024 году присуждена Юлии Навальной - вдове скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального, а также созданному политиком Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Имена лауреатов объявили в пятницу, 3 мая.

"Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России - несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения, - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать".

Ранее в апреле вдова российского оппозиционера также получила немецкую "Премию за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien"), которая в этом году была присуждена ей и ее мужу (посмертно). "Я буду продолжать бороться за свободу СМИ, как это делал Алексей, и я сделаю свой вклад в это дело", - пообещала Юлия Навальная на церемонии вручения премии. Присутствующие в зале несколько минут стоя аплодировали ей.

Лауреаты прежних лет

Вручение награды DW Freedom of Speech Award 2024 Юлии Навальной и ФБК состоится 5 июня в Берлине.

В 2023 году премию получил журналист-расследователь из Сальвадора Оскар Мартинес, который пишет о коррупции и злоупотреблениях властью в Центральной Америке. Годом ранее она была присуждена фотожурналисту Евгению Малолетке и видеожурналисту Мстиславу Чернову, освещавшим события в окруженном войсками РФ Мариуполе.

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать отдельное лицо или гражданская инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты прав человека и свободы мнений посредством СМИ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Цветы у фотографии Навального в траурной рамке.

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

Жизнь политика Алексея Навального в десяти фотографиях

16 февраля управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило о смерти в колонии ведущего российского оппозиционера Алексея Навального.
Политика16 февраля 2024 г.10 фото
external

Юлия Навальная на берлинском "Полдне против Путина": как прошла акция (17.03.2024)

Юлия Навальная на берлинском "Полдне против Путина": как прошла акция (17.03.2024)

Тысячи людей выстроились в очередь к посольству РФ в Берлине в день выборов в России. Вместе с ними - Юлия Навальная и Михаил Ходорковский. Последуют ли за выборами новые репрессии в России? Об этом в студии DW рассказал галерист и политтехнолог Марат Гельман.
Политика17 марта 2024 г.16:57 мин.
Фото с демонстрации в поддержку Алексея Навального в Новосибирске, январь 2021 (фото из архива)

"За Россию, против войны". Как меняется российская оппозиция

"За Россию, против войны". Как меняется российская оппозиция

В российской оппозиции все громче звучат голоса тех, кто выступает против войны в Украине, но "за Россию". Разбираемся, кто это, и чего они хотят.
Политика20 апреля 2024 г.
Показать еще