Юлия Навальная получила за мужа Дрезденскую премию мира

Дрезденская премия мира (Friedenspreis Dresden), присуждаемая лицам, которые внесли выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания, в воскресенье, 12 мая, была торжественно передана Юлии Навальной - вдове российского оппозиционера Алексея Навального, который в нынешнем году стал лауреатом посмертно.

Торжественная церемония прошла в дрезденском государственном драматическом театре (Staatsschauspiel Dresden). От лица города Дрездена собравшихся приветствовала уполномоченная по вопросам науки и культуры Аннекатрин Клепч (Annekatrin Kleptsch). Торжественную речь в честь лауреата произнес бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck). Он назвал Навального "противником, перед которым Путин испытывал страх", и выразил мнение, что ни один лидер оппозиции в России не обладал такой же харизмой, как скончавшийся в феврале в российской колонии политик.

Навальный как "лицо сопротивления политике правительства в РФ"

"Алексей Навальный является лицом сопротивления презрительно относящейся к человеку политике российского правительства", - говорится на сайте премии. "Навальный продолжал копаться в ранах российской диктатуры и стал самой большой опасностью для Путина и его системы. Вот почему он стал политзаключенным, чья смерть олицетворяет бесчисленное количество людей, которые борются за свободу и демократию в России, попадают за это в тюрьму или погибают, - подчеркивает жюри . - Посмертное присуждение Дрезденской премии мира Алексею Навальному призвано воздать должное его приверженности свободе, демократии и миру. Сопротивление оппозиционного политика было и остается вдохновляющим примером для всех правозащитников, которые продолжают свою деятельность".

Среди именитых гостей церемонии были премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), министр экономики Саксонии Мартин Дулиг (Martin Dulig), министр культуры Саксонии Барбара Клепч (Barabara Klaptsch), а также член бундесрата Оливер Шенк (Oliver Schenk).

Денежная составляющая премии в размере 10 000 евро была предоставлена Фондом имени Клауса Чира (Die Klaus Tschira Stiftung, KTS). Одним из лауреатов этой почетной награды в прошлом был первый президент СССР Михаил Горбачев.

Смерть Алексея Навального в России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) 16 февраля сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Тремя годами ранее Навальный вернулся в Россию из Германии, где прошел лечение после отравления ядом "Новичок". Вернувшись на родину, политик был арестован и приговорен в общей сложности к 19 годам тюрьмы.

Гибель политика вызвала шок и возмущение сторонников свободы и демократии во многих странах мира. Многие из них убеждены, что ответственность за смерть оппозиционера лежитна властях РФ.

Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Проститься с ним пришли тысячи людей. Импровизированные мемориалы политику со дня его смерти появлялись у памятников жертв политических репрессий и других знаковых мест в городах России, а также у российских дипломатических представительств в разных странах.