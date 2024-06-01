Юлия Навальная встретилась с Эмманюэлем Макроном

Вдова российского оппозиционера рассказала, что обсудила с президентом Франции ситуацию с политзаключенными в России. Макрон заявил, что Франция поддерживает "всех защитников прав человека".

Юлия Навальная - вдова скончавшегося в российской колонии оппозиционера Алексея Навального - 31 мая встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как рассказала сама Навальная в субботу, 1 июня, в Instagram, одной из тем при этом была ситуация с политзаключенными в России.

"Говорили, как Франция может помочь гражданскому обществу в России и за ее пределами в борьбе с Путиным и его диктатурой, - написала Навальная в посте, сопровождавшемся двумя фотографиями. - Благодарна ему (Эмманюэлю Макрону. - Ред.), что он понимает: в России осталось много людей, которые против войны, и им нужна помощь и поддержка".

По словам вдовы оппозиционного политика, она говорила с главой французского государства и о своем муже. "Хороший, долгий и очень личный разговор получился",- резюмировала Юлия Навальная.

На встрече, по данным газеты "Коммерсант", присутствовала также соратница Алексея Навального, руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца , где президент Франции принял Юлию Навальную, Эмманюэль Макрон "почтил память А. Навального и воздал должное мужеству, с которым он вел борьбу против коррупции и за свободу слова".

Он также обсудил с Юлией Навальной деятельность ФБК и подтвердил, что Франция поддерживает "всех защитников прав человека", говорится в пресс-релизе.

Встречи Юлии Навальной с западными лидерами

После смерти Навального 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа Юлия Навальная заявила, что продолжит его дело. Встреча с Макроном - уже не первая в ряду ее встреч с главами государств и членами правительств западных стран за последние месяцы.

Так, 28 мая она встречалась с главой МИД Польши Радославом Сикорским, 15 апреля - с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Вскоре после смерти Алексея Навального, в феврале 2024 года, с его вдовой Юлией и дочерью Дарьей встретился в Сан-Франциско президент США Джо Байден.