Президент США выразил соболезнования жене и дочери Алексея Навального в связи со смертью политика и заверил, что дело российского оппозиционера будет жить.

Глава Белого дома Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными и выразил соболезнования с их тяжелой утратой. Об этом сам президент США сообщил в соцсети Х в четверг, 22 февраля. Где именно прошла встреча, Байден не уточнил. "Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленных людях по всей России, борющихся за демократию и права человека", - написал президент США.

Юлия Навальная продолжит дело мужа

19 февраля вдова Алексея Навального выпустила обращение на канале политика в YouTube. В нем она пообещала продолжить дело покойного мужа. В ролике Юлия Навальная призвала россиян продолжать бороться, "больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше". Кроме того, она пообещала вскоре рассказать, из-за чего убили Алексея.

20 февраля команда Алексея Навального опубликовала текст обращения Юлии Навальной к Совету Европейского Союза по иностранным делам. В нем вдова российского оппозиционера поблагодарила представителей ЕС за поддержку и подтвердила намерение продолжать дело мужа.

В конце обращения она представила три "предложения от имени России Алексея Навального". Первое из них - не признавать результаты президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте. Второе - усилить санкционное давление на режим Путина. Третье - помочь россиянам, "бегущим от войны и диктатуры".

От матери Навального угрозами требуют тайных похорон сына

Мать Алексея Навального Людмила Навальная рассказала в видеообращении 22 февраля, что ей показали тело сына и с угрозами требуют от нее согласиться на тайные похороны без прощания. "Они хотят, чтобы это было сделано тайно без прощания, хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать "вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна, я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься", - заявила Людмила Навальная.

В медицинском заключении о смерти Алексея Навального, показанном его матери, сказано, что "причины смерти - естественные", сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. О смерти Навального в колонии ФСИН сообщил 16 февраля. Что конкретно стало причиной гибели политика, неизвестно до сих пор.

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