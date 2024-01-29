Басманный суд заочно арестовал главу ФБК Марию Певчих

Помимо Марии Певчих, заочно арестованы другие ближайшие соратники основателя ФБК Алексея Навального. Их обвиняют в распространении фейков о российской армии, оправдании терроризма и других преступлениях.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал целый ряд ближайших соратников известного российского оппозиционера Алексея Навального и сотрудников основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Среди заочно арестованных - председатель совета директоров ФБК Мария Певчих, ведущий YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрий Низовцев, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и глава социологической службы ФБК Анна Бирюкова, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в понедельник, 29 января.

Певчих, Ярмыш и Низовцева обвиняют в распространении фейков о российской армии. Помимо этого, Марию Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества и вандализме, а Ярмыш, Низовцева и Бирюкову - в участии в экстремистском сообществе. Бирюкова обвиняется также в оправдании терроризма.

Уголовные дела в отношении соратников Навального

Против восьми соратников Алексея Навального, в том числе Певчих, Низовцева и Бирюковой, в 2022 году были возбуждены уголовные дела о распространении фейков об армии РФ. Поводом предположительно послужили их высказывания во время эфиров на канале "Популярная политика" об убийствах мирных жителей Украины, совершаемых российскими войсками. Дело об экстремизме против сотрудников ФБК расследуется с 2021 года.

Мария Певчих, Дмитрий Низовцев и Анна Бирюкова находятся в розыске с декабря 2023 года. Кира Ярмыш была объявлена в розыск в марте 2022 года в связи с другим уголовным делом - о подстрекательстве к нарушению антиковидных ограничений.

Преследование Алексея Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об экстремизме.

Власти РФ преследуют сторонников Навального уже на протяжении нескольких лет. В октябре суд арестовал троих адвокатов, защищавших Навального - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Их обвинили в участии в экстремистском сообществе. Адвокатам вменили в вину то, что они передавали из колонии письма Навального его соратникам.

Смотрите также: