В РФ объявлена в розыск соратница Навального Мария Певчих

Глава совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих объявлена в розыск в Российской Федерации. О том, что карточка Певчих появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ, стало известно в четверг, 21 декабря - об этом сообщило российское издание "Медиазона". Кроме того, в базе данных имеется карточка модератора YouTube-канала "Популярная политика" Дмитрия Низовцева - он также в розыске.

В качестве основания указано, что Певчих и Низовцев разыскиваются "по статье УК", в открытой базе МВД не уточняется, в связи с каким именно обвинением. Ранее, в августе 2022 года, сообщалось, что восемь ведущих созданной командой Алексея Навального программы "Популярная политика", в том числе Мария Певчих и Дмитрий Низовцев, стали фигурантами уголовных дел о "фейках" об армии РФ и оправдании терроризма. В настоящее время и Мария Певчих, и Дмитрий Низовцев находятся за пределами РФ.

Преследование сторонников Навального

В июне 2023 года экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии. Кировский районный суд в Уфе объявил ее виновной в "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан".

В мае 2022 года экс-директор ФБК Иван Жданов был заочно арестован Басманным судом в Москве по делу о создании экстремистского сообщества и мошенничестве. В 2021 году Жданов уже был заочно арестован Нагатинским судом за "злостное неисполнение решения суда", а в начале года Росфинмониторинг внес его в "перечень террористов и экстремистов". Он также был объявлен в международный розыск. Жданов покинул Россию осенью 2019 года.

В октябре 2021 года МВД РФ объявило в розыск бывшую юристку ФБК Любовь Соболь, которая в августе того года также покинула Россию. В июне 2022-го Московский городской суд утвердил замену ограничения свободы Любови Соболь на реальное лишение свободы на 6 месяцев в колонии.

В сентябре 2021 года МВД РФ объявило в розыск бывшего главу штабов Навального Леонида Волкова. Уголовные дела в России также были заведены на других соратников Навального, в том числе на Киру Ярмыш, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и Вячеслава Гимади.

Преследование Навального

Алексей Навальный был задержан в январе 2021 года сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса "Новичок". Затем он был осужден и приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им ФБК. 1 декабря Навальный сообщил, что против него возбудили еще одно уголовное дело - по статье о вандализме. С 6 декабря 2023 года соратники, адвокаты и родственники Навального не могут с ним связаться. 15 декабря ФСИН сообщила о переводе Навального в другую колонию, а 18 декабря стало известно, что суды, рассматривающие иски Навального на условия содержания в колонии приостановили данные процессы до установления его местонахождения.

В 2021 году связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также движение "Штабы Навального" были признаны в РФ экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, деятельность общественного движения запрещена, министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

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