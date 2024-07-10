МИД ФРГ выясняет, почему Украина выслала депутата бундестага

Министерство иностранных дел Германии "со всей серьезностью" относится к факту отказа депутату бундестага от Левой партии Зёрену Пельману (Sören Pellmann) во въезде в Украину и пытается выяснить подробности этого инцидента, заявил в среду, 10 июля, в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Ранее немецкие СМИ со ссылкой на группу Левой партии в бундестаге сообщили, что Пельмана и двух его ассистентов остановили на вокзале во Львове, где "безосновательно продержали более двух часов", после чего выслали в Польшу.

"Я в ужасе и в ярости", - написал в соцсети X 47-летний Пельман, ставший депутатом парламента ФРГ в 2017 году.

Пельман считает причиной высылки свою антивоенную позицию

По словам Кристиана Вагнера, как только Зёрену Пельману удалось связаться с посольством ФРГ в Киеве и сообщить о проблеме при паспортном контроле, немецкие дипломаты сразу же обратились к украинским властям, однако это не помогло. Депутату от Левой партии было отказано во въезде в Украину.

По словам Пельмана, пограничники не сообщили, почему ему нельзя въехать в Украину, но сам он считает причиной отказа свою антивоенную позицию - призывы к прекращению огня, к переговорам о мире и к приостановке поставок Киеву систем вооружения из Германии.

Официальных разъяснений от МИД Украины пока не последовало. Тем не менее внешнеполитическое ведомство Германии поставит перед украинскими властями вопрос об этом инциденте, в том числе чтобы выяснить юридические основания для отказа Пельману во въезде, пообещал Кристиан Вагнер.

В МИД ФРГ не знают, есть ли в Украине черные списки иностранных политиков

В германском МИДе не располагают и информацией о том, существуют ли в Украине черные списки иностранных политиков, которым запрещен въезд в эту страну из-за их политических взглядов, в частности в вопросах о поставках вооружений Киеву. Вагнер не смог ответить и на вопросы, был ли это первый инцидент такого рода, или же украинская сторона и раньше не пускала в страну европейских политиков и парламентариев, а также будет ли Зёрен Пельман пытаться въехать в Украину повторно.

В то же время официальный представитель МИД ФРГ напомнил, что каждая страна вправе самостоятельно решать, кого пускать к себе на территорию, а кого - нет, причем невзирая на возможное наличие у иностранца дипломатического паспорта или на его профессиональный статус.

На момент брифинга представителей правительства ФРГ - полдень 10 июля - местонахождение депутата Зёрена Пельмана МИДу Германии было неизвестно.