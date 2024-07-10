ФРГ продлит контроль на границах с четырьмя странами Шенгена

МВД Германии объявило о предстоящей отмене проверок на границах с одними странами и их сохранении - с другими.

Министерство внутренних дел ФРГ с 20 июня отменит пограничный контроль на границах с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом и Францией, но сохранит его до середины декабря с четырьмя странами шенгенского соглашения - Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией. Решение Берлина касается наземных границ, пересекаемых пешком, на автомобильном или железнодорожном транспорте и не распространяется на аэропорты. Об этом сообщил в среду, 10 июля, официальный представитель МВД Германии Корнелиус Функе (Cornelius Funke).

На немецких границах задержаны сотни человек

Контроль наземных границ Германии по всему периметру вводился с 7 июня до 19 июля для предупреждения и отражения внешних угроз, способных помешать безупречному проведению чемпионата Европы по футболу, заявил Функе. Контроль осуществляется выборочно и может варьироваться в зависимости от ситуации.

За первые две недели турнира на границах Германии было задержано около 600 человек, находящихся в розыске, а также десятки футбольных хулиганов и полторы сотни лиц, связанных с нелегальной миграцией.

Рекордное число правоохранителей на футбольном турнире

К обеспечению безопасности на время футбольного турнира было привлечено рекордное количество сотрудников федеральной полиции - 22 тысячи человек. В эту статистику не включены полицейские, работающие в структурах земельных МВД.

Продление пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией министерство внутренних дел ФРГ обосновало необходимостью борьбы с нелегальной миграцией.