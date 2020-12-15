Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"

Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
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Президент РФ на пресс-конференции вновь не стал называть Навального по фамилии и говорил о "пациенте берлинской клиники". Признав слежку за оппозиционером, он заявил: "Но это совсем не значит, что его травить нужно".
Журналист Христо Грозев рассказал DW о деталях расследования Bellingcat, посвященного отравлению Навального сотрудниками ФСБ, своей встрече с оппозиционером в Германии и о том, на какую реакцию Кремля он надеется.