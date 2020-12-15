Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"

Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?

Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.