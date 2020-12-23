Как в Германии отреагировали на "зеркальные" санкции Лаврова
Объявленное МИД РФ расширение санкционного списка представителей стран ЕС - без указания конкретных имен - в Берлине расценивают как попытку замять дело об отравлении Навального и внести раскол в ряды ЕС.
"Такая российская реакция следует уже известной схеме, но она не помощь в решении проблемы". Так министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) прокомментировал решение МИД России расширить список представителей стран - членов ЕС, в частности Германии, Швеции и Франции, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
В список вошли те, говорится в заявлении МИД РФ, "кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС". Москва имеет в виду введенные в октябре Евросоюзом санкции в отношении ряда российских функционеров, поскольку, по мнению ЕС, попытка отравления Навального не могла быть предпринята без одобрения на государственном уровне.
МИД ФРГ: Отравление Навального - не тема двусторонних отношений России и ЕС
В Берлине на вещи смотрят совершенно иначе. "Ведь в случае с Навальным речь не идет о двустороннем споре (России с ЕС. - Ред.), - говорит Хайко Мас. - Речь идет о грубом нарушении в России международного запрета на применение химического оружия".
Хайко Мас
Германия же, Франция и Швеция, лаборатории которых установили в пробах, взятых у Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", говорят в МИД ФРГ, просто-напросто оказались гонцами, передавшими дурные вести, о которых Россия по-прежнему не хочет и слышать. В правительстве ФРГ считают, что, применив химическое оружие, Россия нарушила международное право, и поэтому это дело - не тема для выяснения двусторонних отношений, оно имеет международное измерение.
Соответственно, МИД ФРГ считает объявленные Россией санкции "неоправданными" и по-прежнему призывает Москву "расследовать применение химического боевого вещества на российской территории против российского же гражданина".
Депутаты бундестага: анонимность санкционного списка - простор для произвола
Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью DW обратил внимание на тот факт, что Россия не указывает имена тех граждан европейских стран, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ.
Юрген Хардт
"Это ответ России на санкции, введенные Евросоюзом из-за того, что Россия не сотрудничает в расследовании случившегося с Навальным. Но Навального отравили. И мне кажется, что для Москвы это нескончаемая история, это огромный груз на плечах президента. И он должен найти способ сделать так, чтобы Россию постоянно не обвиняли в том, что она несет ответственность за отравление Навального", - заявил Юрген Хардт
Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) считает, что отсутствие конкретных имен в российском санкционном списке свидетельствует о том, что в Москве еще толком не знают, кого, собственно, санкционировать. Такой подход Альт называет "смехотворным", считает попыткой "поиграть мускулами". Но при этом, говорит она, "России следует понимать, как она выглядит сейчас на мировой арене".
Рената Альт
Кроме того, анонимность российского санкционного списка, по мнению Ренаты Альт, оставляет простор для произвола, ведь персоной нон грата может быть объявлен и не пропущен через российскую границу любой немец, француз или швед, чем-то не угодивший Кремлю. Он ведь не может узнать, есть он в списке или нет.
В целом же, сказала Рената Альт в интервью DW, "российские санкции демонстрируют бессилие России, она, похоже, уже не видит другого выхода, кроме как оперировать смехотворными санкциями".
Россиянам пора узнать правду о системе Путина
Депутата из фракции консерваторов, председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter) российский подход не удивил, реакция Кремля была для него ожидаемой.
Родерих Кизеветтер
"В отличие от правительства Германии, которому удалось выработать согласованную европейскую позицию по отношению к государственной попытке убить Навального, правительство России старается не только замять доказанную попытку покушения, но и целенаправленно подорвать единство европейского подхода, селективно наказывая отдельных государственных лиц", - заявил Кизеветтер в интервью DW. Мотивы Кремля он называет "прозрачными", а действия - "признаком бессилия".
Теперь, по его словам, настало время сказать российскому населению, наконец, правду "о характере их правительства в системе Путина и показать пути разоблачения коррупции и заказных убийств в России и привлечения виновных к суду, в том числе к международному трибуналу".
Некоторые немецкие наблюдатели отмечают, что "зеркальным" ответом на санкции ЕС, которые еще в октябре были введены в отношении ряда поименно названных российских функционеров в связи с отравлением Навального, Сергей Лавров грозил еще в ноябре. Тот факт, что свою угрозу он выполнил именно сейчас, в Германии считают отвлекающим маневром на фоне все новых разоблачений, касающихся участия ФСБ в покушении на Навального.
А немецкая пресса предвидит дальнейшее ухудшение германо-российских отношений. "Грязная игра продолжается, - пишет, например, Nordwest-Zeitung. - Санкции, которые ввела Германия, а теперь в ответ и Россия… после попытки отравить Навального будут содействовать лишь дальнейшему отравлению германо-российских отношений". Газета не верит, что это преступление когда-нибудь будет расследовано, а дело передано в суд. "Отношения же Германии и России уже давно достигли той стадии, - пишет Nordwest-Zeitung, - в которой никто ничему не верит и все считается возможным".
Газета Badisches Tagblatt в свою очередь критикует правительство Германии за недостаточную решимость в вопросе о санкциях и неготовность поднять в этой связи тему газопровода "Северный поток - 2". "Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) настаивает, что экономику и права человека не стоит смешивать, - указывает издание. - Но именно подозрение в том, что экономика важнее прав человека, подрывает доверие к немецкой внешней политике". При этом газета настоятельно рекомендует правительству Германии не обрывать связи с российской оппозицией. И вот почему: "В один прекрасный день она ему может понадобиться для перезапуска отношений".
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель
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