Как в Германии отреагировали на "зеркальные" санкции Лаврова

"Такая российская реакция следует уже известной схеме, но она не помощь в решении проблемы". Так министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) прокомментировал решение МИД России расширить список представителей стран - членов ЕС, в частности Германии, Швеции и Франции, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

В список вошли те, говорится в заявлении МИД РФ, "кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС". Москва имеет в виду введенные в октябре Евросоюзом санкции в отношении ряда российских функционеров, поскольку, по мнению ЕС, попытка отравления Навального не могла быть предпринята без одобрения на государственном уровне.

МИД ФРГ: Отравление Навального - не тема двусторонних отношений России и ЕС

В Берлине на вещи смотрят совершенно иначе. "Ведь в случае с Навальным речь не идет о двустороннем споре (России с ЕС. - Ред.), - говорит Хайко Мас. - Речь идет о грубом нарушении в России международного запрета на применение химического оружия".

Хайко Мас

Германия же, Франция и Швеция, лаборатории которых установили в пробах, взятых у Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", говорят в МИД ФРГ, просто-напросто оказались гонцами, передавшими дурные вести, о которых Россия по-прежнему не хочет и слышать. В правительстве ФРГ считают, что, применив химическое оружие, Россия нарушила международное право, и поэтому это дело - не тема для выяснения двусторонних отношений, оно имеет международное измерение.

Соответственно, МИД ФРГ считает объявленные Россией санкции "неоправданными" и по-прежнему призывает Москву "расследовать применение химического боевого вещества на российской территории против российского же гражданина".

Депутаты бундестага: анонимность санкционного списка - простор для произвола

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) в интервью DW обратил внимание на тот факт, что Россия не указывает имена тех граждан европейских стран, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ.

Юрген Хардт

"Это ответ России на санкции, введенные Евросоюзом из-за того, что Россия не сотрудничает в расследовании случившегося с Навальным. Но Навального отравили. И мне кажется, что для Москвы это нескончаемая история, это огромный груз на плечах президента. И он должен найти способ сделать так, чтобы Россию постоянно не обвиняли в том, что она несет ответственность за отравление Навального", - заявил Юрген Хардт

Эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) считает, что отсутствие конкретных имен в российском санкционном списке свидетельствует о том, что в Москве еще толком не знают, кого, собственно, санкционировать. Такой подход Альт называет "смехотворным", считает попыткой "поиграть мускулами". Но при этом, говорит она, "России следует понимать, как она выглядит сейчас на мировой арене".

Рената Альт

Кроме того, анонимность российского санкционного списка, по мнению Ренаты Альт, оставляет простор для произвола, ведь персоной нон грата может быть объявлен и не пропущен через российскую границу любой немец, француз или швед, чем-то не угодивший Кремлю. Он ведь не может узнать, есть он в списке или нет.

В целом же, сказала Рената Альт в интервью DW, "российские санкции демонстрируют бессилие России, она, похоже, уже не видит другого выхода, кроме как оперировать смехотворными санкциями".

Россиянам пора узнать правду о системе Путина

Депутата из фракции консерваторов, председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter) российский подход не удивил, реакция Кремля была для него ожидаемой.

Родерих Кизеветтер

"В отличие от правительства Германии, которому удалось выработать согласованную европейскую позицию по отношению к государственной попытке убить Навального, правительство России старается не только замять доказанную попытку покушения, но и целенаправленно подорвать единство европейского подхода, селективно наказывая отдельных государственных лиц", - заявил Кизеветтер в интервью DW. Мотивы Кремля он называет "прозрачными", а действия - "признаком бессилия".

Теперь, по его словам, настало время сказать российскому населению, наконец, правду "о характере их правительства в системе Путина и показать пути разоблачения коррупции и заказных убийств в России и привлечения виновных к суду, в том числе к международному трибуналу".

Комментарии наблюдателей: российские санкции - отвлекающий маневр

Некоторые немецкие наблюдатели отмечают, что "зеркальным" ответом на санкции ЕС, которые еще в октябре были введены в отношении ряда поименно названных российских функционеров в связи с отравлением Навального, Сергей Лавров грозил еще в ноябре. Тот факт, что свою угрозу он выполнил именно сейчас, в Германии считают отвлекающим маневром на фоне все новых разоблачений, касающихся участия ФСБ в покушении на Навального.

А немецкая пресса предвидит дальнейшее ухудшение германо-российских отношений. "Грязная игра продолжается, - пишет, например, Nordwest-Zeitung. - Санкции, которые ввела Германия, а теперь в ответ и Россия… после попытки отравить Навального будут содействовать лишь дальнейшему отравлению германо-российских отношений". Газета не верит, что это преступление когда-нибудь будет расследовано, а дело передано в суд. "Отношения же Германии и России уже давно достигли той стадии, - пишет Nordwest-Zeitung, - в которой никто ничему не верит и все считается возможным".

Газета Badisches Tagblatt в свою очередь критикует правительство Германии за недостаточную решимость в вопросе о санкциях и неготовность поднять в этой связи тему газопровода "Северный поток - 2". "Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) настаивает, что экономику и права человека не стоит смешивать, - указывает издание. - Но именно подозрение в том, что экономика важнее прав человека, подрывает доверие к немецкой внешней политике". При этом газета настоятельно рекомендует правительству Германии не обрывать связи с российской оппозицией. И вот почему: "В один прекрасный день она ему может понадобиться для перезапуска отношений".

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