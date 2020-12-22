Берлин назвал неоправданным расширение санкций РФ из-за Навального

Министерство иностранных дел ФРГ считает "неоправданным" расширение Россией санкционных списков представителей стран Евросоюза, в том числе Германии. Об этом германское внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник, 22 декабря. По его сведениям, санкции включают запрет на въезд представителям германских правительственных учреждений.

Россия приняла новые меры в ответ на санкции Евросоюза, введенные из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. МИД России вручил соответствующие вербальные ноты главам диппредставительств ФРГ, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве. Берлин вновь призвал Москву "прояснить применение химического оружия на российской территории против гражданина РФ".

Следы "Новичка" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционного политика. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в конце ноября призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению оппозиционера. Сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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