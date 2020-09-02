В ФРГ не исключают новых санкций в отношении России из-за Навального

Германии в свете новых разоблачений по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального следует вместе с другими государствами Евросоюза выработать общую позицию по отношению к Москве, не исключающую санкций. Такую точку зрения эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) высказал в интервью медиакомпании DW во вторник, 22 декабря.

Речь должна идти о персональных санкциях в отношении ответственных за атаку лиц, в том числе мерах, касающихся зарубежных активов и имущества Владимира Путина и его окружения, считает депутат германского бундестага. "Экономические санкции вредят, в том числе, и обычным гражданам России, которым мы не хотим вредить и которые не являются нашими противниками", - объяснил Хардт.

Россия по-прежнему не предоставила разъяснений по делу Навального, даже после обнаружения несколькими лабораториями следов боевого вещества группы "Новичок" в анализах оппозиционера, подчеркнул депутат. Если Москва хочет сохранить приемлемые отношения с Евросоюзом, ей следует признать наличие в РФ запрещенных веществ и приступить к независимому расследованию покушения на Навального, убежден немецкий политик.

"Признак вовлечения российских спецслужб в государственный терроризм"

Если запись телефонного разговора Навального с его предполагаемым отравителем подлинная, она станет "еще одним серьезным признаком вовлечения российских спецслужб в государственный терроризм", убеждена эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt). Москва все еще не начала официальное расследование отравления, что немецкий политик считает абсурдным.

У любого зрителя пресс-конференции президента РФ Владимира Путина возникают вопросы - насколько можно верить его словам, и насколько Россия в принципе заинтересована в хороших отношениях с Германией, отметила Альт. Путин на ежегодной пресс-конференции назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб", но не привел доказательств этого.

Следы "Новичка" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению оппозиционера. Сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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