Байден и Беларусь: какой курс выберет новый президент США?
Эксперты из Atlantic Council выработали для новой американской администрации целый ряд рекомендаций о том, какую стратегию следует избрать Вашингтону в отношении режима Александра Лукашенко.
Джо Байден - новый хозяин Белого дома
Во время президентской кампании в США Джо Байден критиковал своего соперника Дональда Трампа за недостаточную поддержку участников протестов в Беларуси. Теперь, став президентом США и сформировав свой кабинет, Байден может проводить в отношении Минска такую политику, какую считает правильной. Пока, однако, неизвестно, какой именно курс возьмут он и назначенный во вторник госсекретарем Энтони Блинкен.
Евразийский центр влиятельного вашингтонского аналитического института Atlantic Council опубликовал 27 января ряд рекомендаций Байдену на этот счет, а вечером того же дня авторы доклада представили его на онлайн-конференции. "У президента США Джо Байдена есть исторический шанс сплотить Европу и остановить диктатуру, создав международную коалицию в поддержку демократии в Беларуси", - отмечается в документе.
Байдену советуют пригласить Тихановскую в Вашингтон
Светлану Тихановскую в докладе называют "вероятным победителем" президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, официальные итоги которых, как и легитимность Александра Лукашенко, ни ЕС, ни США не признали.
В октябре прошлого года Светлана Тихановская была у Ангелы Меркель
"Байден должен встретиться с Тихановской в свои первые 100 дней на посту президента Соединенных Штатов", - так звучит первая рекомендация Евразийского центра. Директор этого центра Джон Хербст пояснил, что такая встреча будет способствовать как легитимации Тихановской и белорусской оппозиции, так и делегитимации Лукашенко. "Сейчас все интересуются тем, кому Байден позвонит в первую очередь, а кому позднее. Президенту Байдену следует пригласить Светлану Тихановскую приехать в Вашингтон", - добавила заместитель директора Евразийского центра Мелинда Хэринг.
Кроме того, Евразийский центр советует администрации Байдена называть Лукашенко не иначе, как бывшим президентом Беларуси. По мнению экспертов, Джули Фишер, назначенной в декабре прошлого года послом США в Беларуси, следует заступить на свой пост в Минске, но при этом не вручать верительные грамоты Лукашенко.
Какие санкции могут ввести США в отношении Беларуси
"Байдену следует подписать указ о введении санкций против сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека. Это послужит сдерживающим фактором против дальнейшей эскалации репрессий. Мы можем представить на рассмотрение список", - говорится в докладе.
Андерс Аслунд
Один из авторов доклада, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд заметил, что США традиционно вносят в санкционные списки меньше имен, чем это делает Евросоюз. "Я думаю, в случае Беларуси мы должны ввести санкции против сотен людей", - отметил Аслунд. Такие меры он считает эффективными, потому что "многие из этих людей владеют дачами либо ездят в отпуск в Юрмалу в Латвии или Палангу в Литве".
Евразийский центр также предлагает Байдену назначить высокопоставленного чиновника, который бы отвечал за координацию санкций с ЕС, Великобританией и Канадой. Эксперты считают нужным ввести санкции и против компаний, заведующих "личными финансами" Лукашенко.
В обсуждении доклада принял участие советник Тихановской по иностранным делам Валерий Ковалевский. Он высказал мнение, что белорусы в целом поддерживают санкции и разочарованы тем, что Запад не принял более жесткие и эффективные меры. Ковалевский старался развеять опасения западных политиков, что экономические санкции навредят рядовым белорусам: "Получается странная ситуация: мы видим, что Запад беспокоится о благосостоянии народа Беларуси, тогда как правительство создает огромное экономическое давление на людей, преследует бизнес, заставляя его закрываться, уничтожая рабочие места".
Помощь гражданскому обществу Беларуси
Американские эксперты призвали Вашингтон увеличить финансовую поддержку гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси. По их мнению, такая помощь должна составлять 200 млн долларов в год, а не 30 млн, как сейчас, сообщила Хэринг. Она, правда, признает наличие трудностей с переводом денег в Беларусь, но одно из возможных решений видит в использовании криптовалюты. Кроме того, авторы доклады призывают удвоить бюджет белорусской службы "Радио Свобода".
Советы Байдену по политике в отношении Кремля
Отдельным блоком Евразийский центр представил рекомендации Байдену о том, как не спровоцировать нежелательную для США реакцию Москвы. Его администрации следует "частным образом" предупредить белорусскую оппозицию не делать даже намеков на то, что когда-нибудь Беларусь может стать членом ЕС или НАТО.
Впрочем, сама Тихановская всегда подчеркивала, что хочет хороших отношений как с Западом, так и с Россией.
Вместе с тем, считают авторы доклада, в диалоге с Москвой "администрация Байдена должна поставить условия, невыполнение которых повлечет санкции: Москва должна четко понять, что будут дополнительные санкции, если она направит силовиков (в открытую или тайно, включая войска и вспомогательный персонал) в Беларусь для поддержки Лукашенко или подавления протестов".
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Автор: Янина Мороз
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