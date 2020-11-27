Чего ждать России от Энтони Блинкена на посту госсекретаря США

Джо Байден, судя по всему, новый президент США, начал формировать команду, с которой собирается руководить страной следующие четыре года. Ожидается, что после вступления в должность 20 января 2021 года Байден предложит на пост государственного секретаря кандидатуру Энтони Блинкена, своего близкого соратника, специалиста в области международных отношений. Утверждение кандидатуры Блинкена Сенатом США наблюдатели считают весьма вероятным. Чего стоит ожидать России от Блинкена на посту госсекретаря?

Внешнеполитические взгляды Энтони Блинкена

Представляя свою команду по вопросам внешней политики и безопасности 24 ноября, Байден отметил: "Они персонифицируют мое глубокое убеждение, что Америка сильнее всего тогда, когда работает вместе со своими союзниками". А Блинкен добавил: "Мы не можем самостоятельно решить все проблемы мира. Мы должны работать с другими странами, нам нужно их сотрудничество и партнерство". Обозреватели считают, что ставка на сотрудничество с союзниками и партнерами будет основным отличием внешней политики Байдена и Блинкена от курса "Америка прежде всего" нынешнего президента США Дональда Трампа.

Курс Дональда Трампа "Америка прежде всего" при новой администрации будет пересмотрен

В то же время Блинкен уверен, что более активную дипломатию следует дополнять сдерживанием противников США. По его мнению, "одними словами" убедить президента России Владимира Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина не удастся. "Признание их традиционных имперских "сфер интересов" будет лишь стимулировать их расширять (эти сферы. - Ред.) и далее, а также будет предательством суверенных наций, которые попадут под их владычество", - написал Блинкен в 2019 году в колонке для The Washington Post.

Особое внимание он уделял Украине. Так, в 2017 году за его подписью в The New York Times вышла колонка с призывом к администрации Трампа согласиться на предоставление Украине летального оружия. По мнению Блинкена, американское противотанковое оружие заставит Путина задуматься, следует ли повышать градус эскалации конфликта в Донбассе или же, "что еще хуже, захватить еще один кусок страны". При этом поставки оружия Блинкен рассматривал как дополнение к другим мерам, в частности, санкциям против России, поддержке реформ в Украине и тренировке ее военных.

В итоге администрация Трампа в 2018 году согласовала поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. В администрации предшественника Трампа, Барака Обамы, и Байден, и Блинкен выступали за предоставление Киеву этого вида вооружений, но Обама не решился на такой шаг.

Внешняя политика Блинкена - реализовать курс Байдена

С 2015 по 2017 год Энтони Блинкен был вторым человеком в Госдепе, а до этого два года занимал пост заместителя советника президента США по нацбезопасности. "Он - чрезвычайно квалифицированный специалист. Так сказать, столп американского внешнеполитического истеблишмента в своем поколении и настоящий эксперт", - указывает исполнительный директор брюссельского офиса Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Иэн Лессер.

С 2015 по 2017 год Энтони Блинкен был вторым человеком в Госдепе

В то же время еще более важным эксперты называют близость Блинкена к Байдену. В 2002-2008 годах он работал на руководящей должности в аппарате комитета по международным отношениям Сената США. Байден в те годы был либо главой этого комитета, либо лидером демократического меньшинства в нем. После того как Байден стал вице-президентом США, Блинкен несколько лет работал его советником по нацбезопасности.

Директор Института Кеннана аналитического центра Вудро Вильсона Мэтью Рожански находит показательным то, что Байден выдвигает на пост госсекретаря не карьерного дипломата, а своего близкого советника, хорошо знающего, как претворять в жизнь взгляды шефа. "Джо Байден будет определять политику. Это будет политика Байдена, и кто-либо, кто не будет старательно ее реализовывать, кто, как мы говорим в Вашингтоне, будет заниматься "фрилансом", у того будут проблемы, увидим ли мы это публично или нет", - прогнозирует Рожански.

Он советует смотреть прежде всего на заявления и принимать во внимание взгляды Джо Байдена. Ранее DW уже сообщала, что Байден придерживается жесткого подхода в отношении России, но одновременно открыт к диалогу по конкретным вопросам, например о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3.

Большой опыт Байдена

Рожански напоминает, что опыт Байдена, касающийся того, как разговаривать с советскими и российскими политиками и дипломатами, насчитывает 50 лет. "Он чувствует, что знает, как говорить с Владимиром Путиным, когда это ему надо. И как вводить штрафные меры и санкции, когда это необходимо. И он отмечал, что будет как вести диалог, так и применять санкции", - добавляет эксперт.

У Джо Байдена огромный внешнеполитический опыт

У Энтони Блинкена также есть опыт контактов с российской стороной на высоком уровне, в частности с главой МИД Сергеем Лавровым. Рожански обратил внимание и на "сдержанный оптимизм", который он видит в российской прессе в отношении Блинкена. "Это человек, с которым мы можем говорить", - так аналитик описывает такие настроения. Он уверен, что при Байдене и Блинкене диалог США с Россией будет более эффективен, чем при президентстве Трампа.

Иэн Лессер полагает, что Блинкен и другие представители будущей администрации Байдена будут проводить более жесткую политику в отношении России и при этом будут более тесно координировать свой курс с другими странами НАТО. Лессер так подытоживает свои ожидания от Блинкена во главе Госдепартамента: "Больше НАТО, более жесткая политика в отношении России, больше внимания демократии и демократическим институтам".

Украинские корни Энтони Блинкена

В Украине сразу обратили внимание на предков Блинкена. Его дед, Морис Блинкен, родился в Киеве в еврейской семье. В 1904 году она иммигрировала в США, по выражению самого Энтони Блинкена, "сбежав от погромов в России". Отец Мориса, Меир Блинкен, был поэтом. Живя в Киеве, он писал стихи на идише.

Впрочем, собеседники DW призывают не переоценивать значение происхождения Блинкена. Мэтью Рожански констатирует, что разнообразие этнических, национальных и религиозных корней - это характерная черта представителей американского общества, и Байден формирует такую администрацию, которая бы отражала это разнообразие.

Смотрите также:

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома На выбор - два варианта Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Праймериз На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома "Ослы" против "слонов" Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предвыборную гонку продолжают: два демократа… На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома …и два республиканца Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Предварительные итоги Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Еще одна небольшая формальность По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома Первая женщина-кандидат в президенты США? В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

Выборы президента США: от праймериз до Белого дома 45-й президент США Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года. Автор: Илья Коваль

